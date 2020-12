Reza esta Oración a San Juan Diego para pedir por los problemas Foto youtube

San Juan Diego fue el indígena al que se le apareció la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac y al que le pidió que edificaran una iglesia en su nombre, incluso en el 2002 fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, por esa razón, muchos creyentes católicos rezan con fé esta oración para pedir que interseda por la resolución de sus problemas. ¡Quédate en La Verdad Noticias!

San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe

Fue en el año de 1531 cuándo Juan Diego caminaba en el cerro de Tepeyac y se le apareció la Virgen de Guadalupe, después de presenciar las cuatro apariciones, supuestamente él portaba el manto "milagroso" en el que quedó plasmada la imagen de La Morenita del Tepeyac.

San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe Foto noticiasnpi

TE PUEDE INTERESAR: Oraciones a la Virgen de Guadalupe para pedir milagros este 12 de diciembre

Según los relatos católicos, cuándo Juan Diego estaba frente a al obispo Juan de Zumárraga, abrió su “tilma”, donde tenía las flores, y las dejó caer, quedando expuesta sobre el tejido la imagen de la Virgen de Guadalupe; a partir de ese momento, se empezó a construir el templo consagrado.

Fue hasta 2002 cuándo fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, e incluso en la comunidad católica fue considerado como el vidente de la Virgen de Guadalupe, de tal manera que muchas las personas que acuden a él para pedir por medio de oraciones, servirles de intercesor en sus peticiones para resolver sus probelmas con la ayuda de la Virgen.

Reza esta oración a San Juan Diego Foto infocatólica

Oración para los problemas desesperados

Glorioso San Juan Diego, estrella maravilla de Dios, tú fuiste elegido para convertir a la fe a tus hermanos, y con tu ejemplo y tu devoción nos recuerdas que Santa María de Guadalupe es también nuestra madre amorosa y compasiva que escucha con atención las plegarias de sus hijos. Santidad comprobada desde tu nacimiento, modelo insigne de humildad y pureza, rectitud y sencillez marcaron tu vida.

Hoy te suplico me ayudes y, mediante tu intercesión, y la de la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, te suplico me obtengas de nuestro Señor Jesucristo que sea bendecido para solucionar mis acuciantes necesidades. Sin embargo, te pido ayuda para solventar un problema en especial que en este momento me desespera: (menciona el problema por el que estás atravesando).

TE PUEDE INTERESAR: Virgen de Guadalupe: todo lo que debes saber sobre su celebración

Ruega por nosotros San Juan Diego para que seamos sanados, salvados y liberados del maligno y de todas sus amenazas y persecuciones, para que seamos bendecidos por el Espíritu Santo, y alcancemos salud del alma, de la mente y del cuerpo, para que mediante tu intervención ante el Señor y Nuestra Señora, seamos ayudados en las necesidades, dificultades y problemas que tanto nos apenan, para que alcancemos el bienestar, el progreso material y espiritual, y para que al final de esta vida seamos dignos, por tu intercesión, de la Patria Celestial. Amén.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.