Oprah Winfrey se sincera sobre su entrevista con Harry y Meghan Markle

Más de 61 millones de personas en todo el mundo sintonizaron para ver la entrevista de Oprah Winfrey con Meghan Markle y el príncipe Harry en marzo.

Las escándalos reales que compartieron el duque y la duquesa de Sussex variaron desde acusaciones de racismo, incluidas preocupaciones sobre el tono de piel de su hijo Archie, ahora de 23 meses, hasta las luchas de salud mental e ideas suicidas de Meghan Markle.

Y si los innumerables memes no lo revelaron, la conductora de la entrevista estaba tan sorprendida por la franqueza de Meghan Markle y Harry como los espectadores.

"Me sorprendió", explicó Oprah Winfrey durante una entrevista reciente en el nuevo canal de conversación en vivo de Nancy O'Dell cuando se le preguntó sobre sus pensamientos sobre lo comunicativa que era la pareja.

La presentadora de televisión reveló que su reacción interna fue, “¿Qué? ¿Vas a ir allí? Vas a llegar hasta allí" cuando la pareja expuso los supuestos abusos de la familia real, que te compartimos en La Verdad Noticias.

Aunque admitió que "no tenía idea de que tendría el impacto reverberante que ha tenido y sigue teniendo", es por eso que la magnate de los medios cree que la entrevista finalmente resonó tanto en los espectadores.

"La razón por la que fue una entrevista tan poderosa ... Lo que la hace poderosa es cuando tienes a alguien más que está dispuesto a ser tan abierto, tan vulnerable y tan sincero como ellos", dijo.

La ex presentadora de un programa de entrevistas diurno también describió la preparación de su entrevista, en particular su compromiso de asegurarse de que "las cosas no se filtraran y no se malinterpretaran antes de que ocurriera la entrevista".

Después de la charla de 3 horas y 20 minutos con Meghan y Harry, Oprah Winfrey recuerda haberle hablado al staff sobre la importancia de preservar la confianza de la pareja, instruyéndoles que no "salgan al mundo y compartan" lo que habían discutido.

Además, Winfrey, quien asistió a la boda real de Meghan y Harry en 2018, reveló que envió un mensaje de texto a la pareja de antemano, pero solo para confirmar su "intención compartida [de] la verdad".

Como era de esperar, la reacción de la familia real a la entrevista, al menos públicamente, también fue de sorpresa.

“Toda la familia se entristece al saber todo el alcance de lo desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan”, decía una declaración del 9 de marzo desde el Palacio de Buckingham.

“Las cuestiones planteadas, especialmente la racial, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia se ocupará de ellos en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos".

A pesar de que Harry admitió una relación tensa con William, los hermanos parecían estar en mejores términos en el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe, el 17 de abril, según se informa gracias a Kate Middleton.

“Estaban muy tensos cuando entraron en esa capilla”, dijo la experta en la realeza Katie Nicholl a Entertainment Tonight el 19 de abril.

“Cuando salieron de ella, se pudo ver cómo se disipaba algo de tensión. Y creo que eso se debió en gran parte a la duquesa de Cambridge, quien se aseguró de hablar con Harry y cuando lo hizo, se puede ver cómo se relajan visiblemente".

Si bien la entrevista reveladora de Harry y Meghan continúa resonando tanto con Oprah Winfrey como con el público por igual, solo el tiempo dirá cómo afectará a la familia real en el futuro.

