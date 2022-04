Ocho alimentos que tienen más vitamina C que las naranjas

La vitamina C o ácido ascórbico es uno de los nutrientes más populares que rápidamente asociamos a la buena salud, en parte por el tan extendido mito de que previene los resfriados. Más allá de esto, la vitamina C no hace magia pero sí juega un papel fundamental en la salud y necesitamos ingerirla a diario.

Es necesario consumir aproximadamente entre 40 y 100 miligramos diarios de vitamina C según el National Institutes of Health, que también hizo un listado de los alimentos que pueden aportar esa cantidad requerida para la salud.

A continuación, en La Verdad Noticias, te dejamos una lista de los alimentos que contienen (cada 100 gramos) más ácido ascórbico que las naranjas y que aportan unos 50 miligramos por cada 100 gramos.

ALimentos altamente ricos en Vitamina C

La papaya contiene 64 mg de vitamina C consumida cruda, sin la piel.

El único secreto es el mismo de siempre: seguir una dieta variada y equilibrada en la que abunden productos vegetales frescos y de temporada.

Lista:

Pimientos rojos: tienen 139 mg de ácido ascórbico por cada 100 gramos de producto, siempre que se coman crudos, ya que el calor destruye buena parte de la vitamina C.

El perejil fresco es una sorprendente gran fuente de vitamina C, con 190 mg, eso sí, por cada 100 g de peso.

Brócoli: Cuenta con 110 mg de ácido ascórbico por 100 gramos. Además se puede consumir crudo si lo trituramos para facilitar la masticación.

Kiwi: Presenta 100 mg de ácido ascórbico por 100 gramos. Además, su alta proporción de fibra le da poder laxante.

Hinojo: Tiene 93 mg de ácido ascórbico por 100 gramos. Se suele utilizar en ensaladas.

Uva: Si bien su porcentaje de azúcares es alto, sus 90 mg de ácido ascórbico por 100 gramos y su fibra vegetal las hacen interesantes como fuente de vitamina C.

Albahaca: Sus 61 mg de ácido ascórbico por 100 gramos las convierten en un buen añadido en ensaladas. Además es antimicótica, bactericida y antiinflamatoria.

Papaya: Además de ser conocida por sus propiedades digestivas, contiene 64 mg de vitamina C consumida cruda, sin la piel.

¿Qué puede curar la vitamina C?

Vitamina C.

En la investigación sobre el uso de vitamina C para afecciones específicas, se ha demostrado lo siguiente:

Cáncer. Consumir una dieta rica en frutas y verduras podría reducir el riesgo de varios tipos de cáncer, como el cáncer de mama, de colon y de pulmón. Resfriado común. Enfermedades oculares.

