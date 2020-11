OMS rechaza Remdesivir como tratamiento para combatir el Covid-19

OMS rechaza uso de remdesivir para tratar el Coronavirus. Foto:Expansión

En una revisión de varios ensayos, la Organización Mundial de la Salud encontró que el medicamento de Gilead no mejoró las tasas de supervivencia de los pacientes ni los ayudó a recuperarse. A continuación La Verdad Noticias te informa.

OMS rechaza Redemsivir para el Covid-19

Un panel de expertos concluyó que el remdesivir no tiene un efecto significativo sobre la mortalidad o sobre otros resultados importantes para los pacientes, como la necesidad de ventilación mecánica o el tiempo de mejora clínica.

El panel publicó su reseña en la revista The BMJ. El informe no descartó por completo el uso del fármaco como tratamiento de Covid, pero dijo que faltaban pruebas para recomendar su uso.

Gilead Sciences, fabricante de remdesivir, cuyo nombre comercial es Veklury, dijo en un comunicado que su medicamento está reconocido como un estándar de atención para el tratamiento de pacientes hospitalizados con Covid-19 en las pautas de numerosas organizaciones nacionales creíbles, incluida la US National Institutes of Health and Infectious Diseases Society of America, Japón, Reino Unido y Alemania.

OMS rechaza Remdesivir. Foto: El cronista

Agregó que hay múltiples estudios controlados aleatorios publicados en revistas revisadas por pares que demuestran los beneficios clínicos de Veklury.

La utilidad potencial del medicamento había sido objeto de debate y escepticismo durante meses, y especialmente en las últimas semanas, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos lo aprobara como el primer tratamiento para Covid-19 a fines de octubre.

Estudios demuestran eficiencia de Redemsivir

Un gran estudio, patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud, encontró que el fármaco redujo el tiempo de recuperación en pacientes hospitalizados de 15 a 11 días. Otros dos ensayos que la agencia consideró, patrocinados por Gilead, no incluyeron controles de placebo, que se consideran críticos para juzgar la efectividad.

Desde al menos marzo, cuando la pandemia comenzó a extenderse de China a Europa ya los Estados Unidos, las compañías farmacéuticas y los investigadores han estado trabajando sobre la marcha, y los médicos en ejercicio han experimentado con cualquier tratamiento que parezca prometedor, incluidos los esteroides.

Estudios sobre el medicamento Remdesivir.Foto: Futuro360

En septiembre, el panel de expertos de la OMS recomendó encarecidamente el uso de esteroides en pacientes en estado crítico.

El Dr. Rochwerg dijo que el panel "hizo explícito en el documento que los ensayos de remdesivir deben continuar, y puede haber poblaciones específicas que podrían beneficiarse. Pero el fármaco es caro y se administra por vía intravenosa. Usarlo podría desviar recursos que podrían implementarse de manera más efectiva.

El Dr. Rochwerg concluyó: Es un poco inquietante que no hayamos encontrado mucho que funcione todavía. Pero tengo la esperanza de que la investigación en curso identifique otros medicamentos que mejoren la supervivencia y los síntomas.

