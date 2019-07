Nutriólogos revelan método MÁGICO para perder peso sin esfuerzo

Usualmente se cree o piensa que las personas pierden peso haciendo dieta, pero ni siquiera es eso, solo es saber comern en tiempo y forma, respetando las porciones que debemos llevarnos la boca; algunas otras creen que esto sale con intensas rutinas de ejercicio. Otros piensan que dejando de comer bajarán de peso y resulta contraproducente, pues se calman el desayuno, la comida y cenan demás por las noches, pero esto te impide dormir y descansar bien y, encima, suma multitud de calorías que no deberías agregar a tu dieta y ya que te van a perjudicar. De hecho la cena es (junto con el desayuno) los dos momentos por los que los clientes más preguntan a los nutricionistas, no en vano lo que comemos a mediodía lo quemamos a lo largo de la jornada pero la cena no.

Los expertos en nutrición aseguran que lo que realmente importa a la hora de contar calorías es el conjunto del día. De hecho se sabe que la única manera de adelgazar es caer en un déficit calórico. Es decir consumir más calorías de las que ingieres. Pero cenar ligero tiene otras ventajas: descansarás mejor y al día siguiente tendrás más energía porque el sueño será de más calidad; por lo menos así es como lo dio a conocer el portal de información La Nueva España.

La clave está en tus CENAS:

Planifica; piensa días atrás que vas a comer y a cenar. Es fundamental que lo pienses en conjunto porque así evitarás repetirte y podrás cumplir con una de las reglas de oro de la nutrición: el 80/20. Tu plato tiene que estar "colonizado" por las verduras. Pero no sólo eso es importante.

Durante la cena olvídate del alcohol y los refrescos azucarados y empieza a comer y cenar con agua. Eso te ayudará también a cumplir tu objetivo y, lo que es más importante de todo, te ayudará también a beber los litros que tu cuerpo necesita de agua, aunque normalmente se recomiendan dos.

Si agregarás postre en tu menú de cena, utiliza la fruta. Aquello que algunos dicen respecto a que comer fruta de noche 'engorda', no es nada más que una vieja teoría desfasada e irreal. Estos alimentos contienen una fructosa más que necesaria.

Mide tus tiempos, pasea 15 minutos después de cada comida; porque entonces el estómago y todo tu cuerpo estarán activos en ese momento para quemar calorías.

