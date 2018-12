"Nunca pares": Juan de Lascurain.

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos motiva a no detenernos, a seguir adelante, a no parar.

No habría grandes historias en el mundo si todos nos diéramos por vencidos a la primera que no funcionara lo que estamos haciendo. Hace unos meses compré el libro de Phil Knight el fundador de Nike, te lo recomiendo; se llama ¨Nunca te pares¨. Habla de su experiencia de cómo comenzó Nike. Lo que más me llamó la atención fue donde habla acerca de cómo pasó la mayor parte de su vida debiéndole dinero a gente. Me acostumbre a dormirme cada noche con esa sensación de deber más de lo que tenía para pagar.

Eso me llamó mucho la atención ya que me puedo relacionar al 100% con él.

El ser emprendedor no es fácil, pero no porque no es fácil quiere decir que no puedes lograr tus sueños. Menos si te das por vencido al primer momento de dificultad.



Hay veces que al parecer las cosas no funcionan porque a la mejor en ese momento no están listas para que todo el mundo las conozca. Hay procesos, hay pasos que no te puedes saltar. Así como no puedes crecer de niño de 1 metro a 2 metros de la noche a la mañana es lo mismo con lo que estás haciendo.

A la mejor también te puedes relacionar con Phil Knight, seguro hay millones de personas en la misma situación. No dejes que eso te detenga. Si te contará a cuanta gente le debo y cuánta gente me debe, nos pondríamos a llorar. Al contrario lo que tienes que ver es lo que viene por delante, lo que ya has construido hasta hoy.

Al final de cada año todo mundo te pregunta cuales son tus resoluciones de año nuevo. Pero poca gente te pregunta que lograste este año. Te quiero motivar a que te pongas a escribir lo que lograste este año. Yo estoy comenzando a hacer un vídeo de fin de año dándole gracias a todas las personas que me ayudaron este año, a ver a todos los lugares a los que pude ir a dar una conferencia, todos los proyectos que logre. ¿Pudiera haber sido un mejor año? A la mejor si, a lo mejor no.



Siempre puedes aprender de tus errores, para no volver a cometerlos y crecer como persona. Lo más importante no es como te ve la gente, si no si tu estas satisfecho de tu esfuerzo!

Te quiero motivar a que antes de escribir lo que quieres lograr en el 2019, escribe lo que lograste y aprendiste este 2018!!



