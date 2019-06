Nunca aterrices: Juan de Lascurain

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos dice como seguir adelante y no detenernos.

La mayor parte de la gente vive en lo natural, muchas veces hablo del sistema en el que vivimos que en lugar de ayudarnos a lograr nuestros sueños; nos pone obstáculos como si solo algunas personas fueran dignas de lograrlo.

Se me hace muy chistoso como en el momento que decides hacer algo fuera de lo que está establecido mucha gente te trata de desanimar. ¿Qué te crees? No lo vas a lograr. Como si ellos supieran leer el futuro.

Muchas veces me pregunto ¿Para qué es la vida?

Solo para venir a aterrizar en un formato preestablecido en donde todo mundo hace lo mismo. No lo creo. La vida es para venir a descubrirte a ti mismo, para arriesgarte, para luchar, para demostrarle a toda esa gente que dice que no se puede; que en verdad si se puede.

Los sueños no se logran en lo natural, ya que no nacen de lo natural. Los sueños nacen de tu alma, de tu espíritu, Dios nos da ideas que se convierten en sueños; el problema es que la mayor parte de las personas tratan de lograrlos en lo natural.

Por eso aunque vivimos aquí en la tierra, no debemos de aterrizar y hacer todo como lo hace el resto de las personas y la sociedad. La manera de conectarte con tu espíritu y tu alma es escuchándote, tu intuición es la que te guía. Cuando comienzas a hacer todo con la cabeza, tomando decisiones solo por lo que escuchas en las noticias es cuando acabas aterrizando y te pierdes de el poder de lo sobrenatural.

Cuando tenía 26 años la mayoría de la gente me preguntaba que porque no me había casado, que ya debería de tener 2 hijos y un trabajo estable; la verdad por dentro yo no sentía que ese era el momento para hacer eso. Lo escuché por muchos años pero nunca me sentí presionado pero tampoco me sentí mal por no hacerlo en ese momento.

Cuando sentí por dentro que era el momento fue mucho después y creo que si lo hubiera hecho antes no hubiera podido lograr lo que logré todo ese tiempo que estuve solo. No digo que esta mal si a esa edad ya estas casado y con hijos. Lo que te estoy tratando de decir es que si tu voz interna te dice que no es tiempo, no lo hagas.

La vida no es para compararte con el vecino, ni con tu primo, ni tu hermano. La vida está hecha para que corras tu propia carrera.

Fíjate en el deporte, hay deportistas muy jóvenes que a los 16 años nunca ganan, no son tan buenos en ese momento de su vida, pero no se dan por vencidos solo por el hecho de que en ese momento alguien les gana.

Si no que siguen entrenando, siguen con su mirada en la meta. Pasan los años y todo ese esfuerzo y trabajo de repente hace click.

A los 20 comienzan a ganarle a todos aquellos con los que perdían. Imagínate si se hubieran dado por vencidos; se hubieran perdido de el éxito que estaba preparado a los 20.

Lo mismo es con tu vida, si escuchas a todas las personas que te están diciendo que hacer, cómo hacerlo y te dejas aterrizar nunca vas a vivir tu vida.

La mayor parte de la gente vive su vida en la vida de otras personas. Tratando de dar gusto a todo mundo. Te quiero motivar a que vivas tu vida, no aterrices en el sistema que lo único que quiere es controlarte.

Los sueños sí se pueden hacer realidad y puedes vivir una vida plena. Obstáculos y derrotas siempre va a haber, pero si te vuelves a levantar y con la mirada hacia adelante todo es posible.