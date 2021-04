Nuggets de pollo y espinaca, la receta saludable que debes tener en tu mesa

Si amas las espinacas, estos nuggets de pollo son para ti, y lo mejor es que puedes hacerlos solo en cuatro pasos que son una receta saludable que mereces probar, ¡atrévete a prepararla!

Si amas la comida saludable esta receta es una excelente opción, ya que hace con la combinación de espinacas y carne de pollo, aunque si no tienes este vegetal puedes optar por usar acelga, cualquier otra que te guste o incluso puedes añadir maíz, eso sí, cuando llegue el momento de la cocción procura hacerlo en el horno para que no uses tanta grasa.

En La Verdad Noticias te recomendamos también probar los Nuggets saludables o los Nuggets de pollo con alioli de ajo, la receta crujiente que está ¡de rechupete!, cualquiera de las dos opciones son una alternativa exquisita para tu dieta.

Receta: nuggets de pollo y espinaca

Receta saludable con pollo y espinaca. Foto: cookpad.com

Ingredientes para los nuggets:

Espinacas. Foto: www.directoalpaladar.com

1 carne de pollo

100 gramos de espinacas o acelga

30 gramos de queso crema

50 mililitros de leche

Pimienta al gusto

Sal al gusto

1 huevo

Aceite para la placa del horno

Ingredientes para el empanizado:

Así se verá el empanizado. Foto: El Universal

150 gramos de pan rallado

150 gramos de harina de trigo

2 huevos

Preparación:

Pasos para la elaboración de los nuggets. Foto: Pinterest

Para comenzar con esta receta primero debes lavar y desinfectar las espinacas, luego debes cocinarlas en agua durante 5 minutos, después escurre y estruja.

Ahora y ya que tengas la carne cortada en trozos coloca todo en una procesadora, así es, agrega primero los ingredientes y después añade los líquidos, debe quedar una masa manipulable con consistencia perfecta, solo así podrás dar vida a los nuggets.

Cuando hayas moldeado los nuggets, y si es necesario, llévalos al refrigerador para que queden más firmes, cuando ya lo estén bate los huevos para el empanizado.

Ahora toma los nuggets de pollo y espinaca, pásalos por la harina, luego el huevo y finalmente por el pan rallado, coloca estos en una charola engrasada y deja que se cocinen durante 10 minutos en el horno, y listo, esta receta saludable ¡ya puede ser servida!

Con información de mdzol.com