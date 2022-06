Nuevo medicamento contra el cáncer de mama

El cáncer es una enfermedad que aflige a millones de personas en el mundo, en especial el cáncer de mama que afecta en su mayoría a mujeres de temprana y avanzada edad.

Una luz de esperanza se muestra con los recientes resultados de un estudio que asegura tener un gran éxito en la disminución del crecimiento tumoral y prolongamiento de la vida en pacientes con cáncer avanzado.

Aquí en La Verdad Noticias te habíamos compartido el descubrimiento de Dostarlimab, el medicamento que cura el cáncer de colón con gran éxito; ahora te decimos sobre esta buena nueva que también promete cambiar el rumbo de la medicina oncológica.

Un estudio innovador contra el cáncer de mama

Los nuevos estudios han demostrado un gran avance en el tratamiento del cáncer.

Un nuevo estudio presentado en la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO, por su sigla en inglés), fue publicado en The New England Journal of Medicine; el cual da una buena noticia sobre el tratamiento contra el cáncer.

Según especialistas en el tema, se centraron en una proteína mutante llamada HER2, un componente muy común en distintos tipos de cáncer.

Explicaron, que los medicamentos tradicionales bloquean la HER2 en los pacientes que ya tienen una invasión casi total de la proteína, lo cual agrava el pronóstico; entonces las personas con pocas células HER2 no tienen mucho beneficio con estos fármacos.

Y contando que sólo una pequeña proporción de las células cancerosas contiene esta proteína y son otras mutaciones las que impulsan el crecimiento de los tumores, los tratamientos de quimioterapia no son 100% efectivos.

Fármaco contra el cáncer de mama

Medicamento contra el cáncer de mama.

Auspiciado por las farmacéuticas Daiichi Sankyo y AstraZeneca, y dirigido por Shanu Modi del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering, 557 pacientes con cáncer de mama metastásico con HER2 bajo tomaron el medicamento experimental llamado trastuzumab deruxtecan, o mejor conocido como Enhertu.

En los pacientes que tomaron este nuevo fármaco se observó que los tumores dejaron de crecer durante unos diez meses; mientras que los que se sometieron a tratamientos comunes sólo lograron detener este proceso por 5 meses.

A largo plazo, los pacientes sobrevivieron unos 23,9 meses más en comparación a los 16,8 meses para quienes recibieron quimioterapia.

¿Cómo funciona?

El medicamento contiene un anticuerpo que busca la proteína HER2 en la superficie de las células, luego penetra hasta su interior y mata a la célula cancerígena.

Efectos secundarios.

Como en todo estudio, se tienen efectos secundarios como náuseas, vómitos, trastornos hematológicos y, en ocasiones, lesiones pulmonares; efectos muy comunes también por las sesiones de quimioterapia.

Sin duda, una gran noticia para la medicina que sigue de pie luchando con el cáncer de mama.

