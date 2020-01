Nuevo libro revela la verdadera causa de la muerte de Bruce Lee

Con “Bruce Lee, una vida”, la amena y rigurosa biografía escrita por Mattew Polly, un golpe de calor fue el detonante para que Bruce Lee, el legendario artemarcialista y actor falleciera de un edema cerebral el 20 de julio de 1973, antes del gran estreno de “Operación Dragón”, película coproducida por la Warner Brothers por los Estados Unidos y Golden Harvest de Hong Kong, la cual emcumbraría al ídolo en una leyenda inmortal.

Matthew Polly construyó esta obra lanzada vía Dojo Ediciones como fruto de una investigación de varios años y más de cien entrevistas en el entorno del gran artista marcial.

Esta biografía completa y bien obtenida de Matthew Polly es un examen fascinante de la vida de una estrella de cine de artes marciales y su sorprendente muerte prematura.

Diez semanas antes de fallecer, cuando Bruce Lee trabajaba en una sesión de doblaje de “Operación Dragón” en los estudios de la Golden Harvest en Hong Kong, bajo un calor sofocante, sufrió un desmayo que requirió que fuera llevado a un hospital donde el neurocirujano Peter Woo le administró mannitol logrando salvarle la vida, detectando que sufría de una inexplicable hinchazón en el cerebro.

“Bruce tenía un largo historial de vulnerabilidad al calor, aumentado entonces por la falta de sueño, la pérdida de peso extremo y la reciente extirpación de las glándulas sudoríparas de sus axilas”, apunta el periodista estadounidense.

Matthew Polly con John Saxon, quien fuera co protagonista de Bruce Lee en la película “Operación Dragón”.

La tarde del 20 de julio de 1973, y siempre según la versión oficial de los hechos aportada por quienes presenciaron lo ocurrido, Bruce se sintió débil y con dolor de cabeza, dos señales tempranas de golpe de calor. Por eso entró a la habitación de Betty Ting Pei, cayó sobre la cama y ya no volvió a levantarse. Cuando esta entró a tratar de despertarle, vió que su amigo no respiraba y llamó a un médico. Finalmente, y tras examinarlo, el doctor pidió una ambulancia pidiendo que lo trasladasen rápidamente al hospital, donde declararon oficialmente su muerte a las 23:30 horas.

En lo que sin duda es la biografía definitiva de Lee, Polly perfila maravillosamente al hombre que construyó un nuevo arquetipo asiático masculino y condujo al kung fu a la cultura pop.

La autopsia que se realizó poco después reveló que el actor había muerto debido a un agudo edema cerebral (inflamación del cerebro), pero la causa de ese edema seguía siendo un misterio. El forense que realizó la autopsia comentó que el edema pudo haber sido resultado de cierta intoxicación por drogas, ya que encontró en el estómago de Lee restos de una pastilla de Equagesic (que contiene 325 miligramos de aspirina y pequeñas trazas de hachís, aunque se desconocen casos de edemas cerebrales causados por el cannabis o el meprobamato.

Bruce murió a días de ver el estreno en Estados Unidos de “Operación Dragón”.

Aunque después, a petición del gobierno, se llevaron a cabo una investigación forense y un proceso judicial con el objetivo de dar una explicación relativamente aceptable que tranquilizara a las masas (no hay que olvidar que Bruce Lee era el gran ídolo de muchos países asiáticos. “En aquellos años Hong Kong era una colonia, no una democracia, y a las autoridades británicas no les importaba la razón por la que habría muerto un actor chino; les importaba aplacar la agitación y mantener el control de la situación”, explica Polly.

Aunque al día de hoy, sigue sin haber un consenso sobre la causa de la muerte de Bruce Lee, la versión aceptada establece que una reacción alérgica a un medicamento fue la causante de su fatídica desaparición.

