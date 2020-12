Nuevo bebé llegará a la Familia Real Británica ¿De quién será?

Anuncian la llegada de un nuevo bebé a la realeza. Foto:HOLA!

Descubre de quién es el nuevo bebé que formará parte de la realeza británica. A continuación La Verdad Noticias te pone al tanto.

Los Mountbatten-Windsor son la familia de la que más se habla en el mundo, y los miembros de la realeza millennial son noticia en particular, desde bodas hasta bebés reales.

Nuevo bebé llegará a la realeza

Este año ha sido todo sobre la princesa Eugenia, quien espera su primer bebé con su esposo Jack Brooksbank a principios de 2021, sin embargo, el día de hoy, se anunció que había nuevas noticias sobre bebés reales, esta vez provenientes de Zara, hija de la princesa Ana y Mike Tindall.

Mike Tindall, esposo de Zara, nieta de Isabel II, ha anunciado en un podcast que su mujer está embarazada de su tercer hijo.

Mike anunció la noticia en un podcast que él presenta, The Good, The Bad & The Rugby, y les dijo a sus compañeros presentadores: Ha sido una buena semana para mí, tuve un pequeño escaneo la semana pasada, el tercer Tindall en camino.

Zara y Mike Tindall. Foto: HOLA!

Incluso agregó: Me gustaría un niño esta vez, tengo dos niñas, me gustaría un niño. Me encantará si es niño o niña, pero por favor, sea niño.

Los embarazos anteriores de la pareja han sido anunciados por el Palacio de Buckingham, por lo que definitivamente se trata de una ruptura con la tradición, pero un portavoz del Palacio de Buckingham ha declarado desde entonces: Su Majestad y el Duque de Edimburgo están conscientes y encantados.

La pareja ya comparte dos hijas, Mia y Lena Elizabeth. La futura llegada, como sus hermanas, no tendrá título real. Enormes felicitaciones a Zara y Mike por su futura llegada.

