Nuevo OUTFIT de Billie Eilish impone creativa tendencia con sus UÑAS

Billie Eiilish sorprende con nueva tendencia en uñas. Foto: El periódico

Alessandro Michele y Billie Eilish crearon un nuevo estilo de uñas, el diseñador de moda y la cantante juntaron sus poderes para imponer una nueva tendencia ¡Te encantará.

Billie Eilish y sus outfits creativos

La cantante rompió con todos los cánones de belleza de las estrellas de la música, la celebridad estadounidense se convirtió en una de las artistas favoritas de los jóvenes por sus outfits divertidos y seguros.

El estilo de la intérprete de 'Bad Guy' combina varias corrientes y estéticas del mundo, sus outfits tienen elementos coloridos, que combinan los patrones, la logomania y lo llevan a lo extremo, un sello característico de sus conjuntos.

La estrella no solo se limita a usar prendas diseñadas por las mejores casas de moda, también es parte creativa del proceso de varias piezas, accesorios y ahora de uñas, un elemento que complementa su 'swag'.

Nueva tendencia en uñas de Billie Eilish. Foto: El Heraldo

Billie Eilish impone tendencia en uñas

Recientemente, Billie Eilish cautivó a los usuarios de redes sociales, y compartió el nuevo diseño de manicura que usó para la campaña que protagonizó para GUCCI.

A través de Instagram, Billie Eilish posteó una nueva imagen de sus uñas, el accesorio que alarga y estiliza sus manos llamó la atención de sus más de 69 millones de followers debido a su longitud.

Las nuevas uñas de la cantautora destacaron por su color rojo, el tono podría tratarse de un cereza o rubí brillante, las formas de sus acrílicos son cuadrados, lo que le dio a su mano un aspecto rebelde, extravagante y atrevido, que combinó a la perfección con un outfit de la misma gama de colores.

Billie Eilish decidió que sería buena idea aplicar el logo de GUCCI en la parte más alta de sus uñas, el toque de color azul realzó aún más la manicura de la cantante de 'Ocean Eyes', quien protagonizó el episodio 5 del festival GUCCI Fest: Ouverture Of Something That Never Ended.

Alessandro Michele, director creativo de la marca GUCCI, también compartió una imagen de las uñas de Billie Eilish en su cuenta personal de Instagram, el diseñador escribió en la descripción: 'Venus'.

TE PUEDE INTERESAR: Billie Eilish se convierte en una verdadera MODELO de Gucci con este outfit

Conoce todos los beneficios del ácido hialurónico para la salud y ¡No solo la piel! ��♀️����⚕️����https://t.co/EAR0r6i7V7 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 22, 2020

Los usuarios de las plataformas online amaron el estilo de la hermana de Finneas O'Connell, la foto de sus uñas GUCCI rebasaron los 4 millones de likes, en la caja de comentarios sus fanáticos comentaron que el rojo es su color ideal.

Para conocer más acerca de los icónicos y destacados outfit de la celebridad, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.