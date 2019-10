Nueva serie histórica retratará la Conquista de México

El 13 de agosto de 1521 la ciudad de México (Tenochtitlan) cayó en poder de los conquistadores españoles, sin embargo, entre 1519 y esta fecha sucedieron infinidad de acontecimientos que conoceremos de la mano de Amazon Studios, Diego Luna, Gael García, Steven Spielberg y otros más que se encargarán de retratar la Conquista de México en una nueva serie histórica.

El proyecto se llevará a cabo en México y podremos ver una recreación de lo que en aquél entonces fuera tenochtitlán gracias al director de arte Eugenio Caballero.

“Es una ficción sobre el origen de la Ciudad de México y nuestros orígenes como nación, hay que recrear la época de la Conquista”, explicó Caballero, quien participó como jurado en esta última edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Esta miniserie o “peliculota”, como se refirió Eugenio, constará de cuatro capítulos basados en un texto que dejó el fallecido novelista y director de cine Dalton Trumbo, bajo el título de ‘Moctezuma’, y serán escritos por el guionista, director y productor de cine estadounidense, Steven Zaillian (La Lista de Schindler).

“Estoy feliz haciendo la dirección de arte. En esto he encontrado un nicho para expresarme y no tengo necesidad de dar un paso en otra cosa del cine. Lo que me gusta es hacer cosas que no sé hacer, pero dentro del ámbito del diseño”, comentó Caballero.

Por su parte, Guillermo del Toro compartió que la serie formará parte de la conmemoración de los 500 años de la Conquista de México y podremos ver en ella a elenco mexicano.

“Las cosas se dan, las sinergias se mueven porque sí hay momentos en los que ciertos temas suscitan más interés y, justamente, tendrá que ver con los 500 años”.

Y por último, Javier Bardem adelantó que esta nueva producción “está llena de drama y conflictos dentro de este espectáculo enorme e histórico donde dos civilizaciones distantes chocan en el momento álgido de sus reinados".

