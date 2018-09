Nueva línea de maquillaje para hombres.

Que los hombres no se maquillan es una gran mentira, he conocido desde siempre, amigos que se cuidan mucho más que algunas mujeres, tratan de verse con el tono de piel perfecto, y si no lo logran con el bronceado han llegado a usar el maquillaje de sus hermanas o parejas.

Por este motivo, la gran innovación que trae Chanel es lanzar un maquillaje especialmente para los caballeros.

¿En dónde están a la venta?

Todos los productos están disponibles desde el primero de septiembre en Corea del Sur, semanas después estarán en la tienda online y en enero podrás encontrarlos en todos los puntos de venta de la marca a nivel mundial.

¿Qué puedes encontrar en la colección para ellos?

Bases de maquillaje, lápiz para cejas y un protector para labios serán los protagonistas de esta única colección mejor conocida como "Boy De Chanel".

Línea de maquillaje para ellos.