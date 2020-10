Nueva evidencia confirma que la VITAMINA D reduce la gravedad del Covid-19

Vitamina D si puede ayudar a tratar el Coronavirus. Foto:Infobae

Existe nueva evidencia de que una dosis de vitamina D podría mejorar los resultados del tratamiento para los pacientes con coronavirus, te informamos al respecto.

Investigación de la Vitamina D

Investigadores de la Universidad de Córdoba, España, estudiaron a 76 pacientes ingresados en el Hospital Universitario Reina Sofía por COVID-19. Todos los pacientes recibieron el mejor tratamiento disponible, pero 50 pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir también calcifediol, una forma metabolizada de vitamina D3 que puede aumentar rápidamente los niveles de vitamina D en los pacientes.

El estudio publicado en la edición de octubre de The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology encontró que los pacientes que tomaron calcifediol tenían significativamente menos probabilidades de necesitar cuidados intensivos y ninguno de ellos murió.

Del grupo de control de 26 pacientes que no recibieron el suplemento, 13 ingresaron en la unidad de cuidados intensivos y 2 fallecieron. Eso sugiere que el calcifediol (tres dosis, en este estudio: 0,532 mg el día uno, 0,266 mg los días tres y siete) podría reducir la gravedad de la infección por COVID-19 y disminuir el riesgo de complicaciones, dijeron los investigadores.

Vitamina D puede ayudar a combatir el Coronavirus. Foto: Todo disca

Beneficios de la Vitamina D

El calcifediol parece ser capaz de reducir la gravedad de la enfermedad, pero se requerirán ensayos más grandes con grupos adecuadamente emparejados para mostrar una respuesta definitiva.

Sin embargo, una limitación del estudio es que, aunque los pacientes fueron asignados al azar para recibir calcifediol, había más pacientes en el grupo de control con presión arterial alta y diabetes, ambos factores de riesgo de complicaciones graves por coronavirus. Esto podría explicar en parte por qué ese grupo tenía más probabilidades de tener malos resultados.

No está claro si el calcifediol es más eficaz que otras formas de suplementación con vitamina D para prevenir potencialmente el COVID-19 grave. El calcifediol es significativamente más potente y se absorbe más fácilmente que otras formas de vitamina D, lo que podría hacerlo más eficaz en pacientes con enfermedades o problemas digestivos.

Los investigadores tampoco evaluaron si los pacientes tenían deficiencia de vitamina D antes del tratamiento. Otra investigación ha encontrado que es común que los adultos a principios de la primavera tengan deficiencia de vitamina D, debido a la falta de acceso a la luz solar, una fuente natural de vitamina D.

Eso podría ser importante, ya que no está claro si los suplementos de vitamina D funcionan para corregir una deficiencia nutricional o si los pacientes que ya tienen suficientes niveles de vitamina D podrían beneficiarse de tomar más.

TE PUEDE INTERESAR: Coronavirus podría ser combatido con Vitamina D, asegura un estudio

Las personas podrían comunicarse con los gatos de esta manera ����������️https://t.co/4r8CtVsjwO — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 10, 2020

Este estudio es el primero de su tipo que sugiere que la suplementación con vitamina D podría causar un COVID-19 menos grave. Sin embargo, al menos un estudio no encontró una conexión aparente entre el nutriente y el virus. Y está bien documentado que grandes dosis de vitamina D no son una panacea para esta o cualquier otra enfermedad y, de hecho, pueden tener efectos secundarios graves.