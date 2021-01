Nueva ciencia podría encontrar la cura para el ENVEJECIMIENTO

¿Sabías que la tortuga Harriet vivió 175 años?, si este reptil estuvo a punto de llegar a los 2 siglos de vida, pero ¿cómo se llama su secreto de la eterna juventud?, la ciencia lo ha denominado "senescencia inapreciable", con el cual no evitan el envejecimiento y aunque sus células continúan dividiéndose, ya no mueren, ¿podremos los humanos algún día lograrlo?, esto es lo que opina un experto.

¿La ciencia podría curar el enjevecimiento?

Andrew Steele, es un físico que asegura que la ciencia puede curar el envejecimiento y de ello habla en su libro ‘The New Science of Getting Older Without Getting Old’ o en español ‘Atemporalidad: la nueva ciencia para hacerse mayor sin envejecer’.

En esta obra el experto asegura que los últimos 200 años las estadísticas de longevidad de la humanidad están cada vez más a favor, y estos son algunos de los datos más impactantes:

Si estás en los 20’s es más probable que tengas una abuela con vida que una persona con la misma edad a inicios del siglo XIX tuviera a su madre viva.

Desde 1840 cada año aumenta tres meses la expectativa de vida de la población mundial.

El 90% de las personas radica en naciones donde se viven más de 60 años de edad.

En el 2050 se espera que, gracias a las mejoras de los sistemas sanitarios, educativos y de agua potable al menos 1 de cada 6 personas se encuentre en los 60 años de edad.

Andrew Steele, asegura que, pese a los esfuerzos de que la humanidad viva más tiempo, no se han podido combatir las condiciones en que está termina su vida, pues las personas no solo se enferman se vuelven dependientes, de ahí que es necesario que la ciencia pueda curar la "senescencia", para así llegar a una edad avanzada con la salud impecable, tal como lo hizo la tortuga Harriet.

El experto, asegura que la biogerontología será la nueva ciencia que podrá dar solución al envejecimiento, y es que esta puede poner a su favor algunos medicamentos para combatirlo, y aunque aún se necesitan muchos estudios para lograrlo, algunos de estos fármacos prometedores son:

Metformina

Rapamicina

Seniolíticos

Respecto, a estos último, Andrew Steele, declara que podrían ser:

“...ser la primera verdadera pócima para combatir la edad que pase por tus labios."

