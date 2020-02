“Nuestro Pacto”, de Ryan Andrews, una novela gráfica realmente innovadora

“Nuestro Pacto” es el nuevo trabajo de Ryan Andrews, la cual ha sido lanzada vía Editorial Océano, en cuya trama se nos plantea que durante el equinoccio de otoño Ben y sus amigos deciden averiguar a dónde van todas esas lámparas de papel que cada año la gente de su pueblo libera en la corriente del río. ¿Se convertirán en estrellas, como dice la vieja canción que han escuchado desde pequeños? ¿Terminarán en una profunda cueva, en el mar? ¿O simplemente se hundirán en algún punto de la corriente para nunca volver a emerger? Sea lo que sea, quieren saberlo.

Es la noche del festival de equinoccio de otoño y, como cada año, la ciudad se reúne para liberar miles de lámparas de papel en el río. La leyenda dice que después de perderse de vista, vuelan hacia la Vía Láctea y se convierten en brillantes estrellas, pero ¿puede ser eso cierto?

Este año Ben y sus amigos han hecho un pacto para descubrir qué pasa en realidad con ellas: nadie puede regresar a casa y nadie voltea hacia atrás. Pero desafortunadamente uno a uno van rompiendo el pacto, quedando sólo Ben y, para su mala suerte, Nathaniel, el niño del que todo mundo se burla.

Ben y su inesperado compañero, Nathaniel, se encuentran con un gran oso que lleva a cuestas una enorme canasta. Al descubrir que tienen el mismo destino, deciden viajar juntos, aunque sea sólo una parte del camino. Se pierden, escapan de una bruja, cruzan cuevas submarinas con el cielo nocturno reflejado en el techo, consiguen atravesar una tormenta y se cruzan con una caravana resplandeciente que acude a una celebración… ¡Todo para descubrir el destino de un montón de lamparitas!

Un viaje de iniciación en forma de una de las novelas gráficas más originales y hermosas de los últimos tiempos.

“Nuestro pacto” es una de las novelas gráficas más originales y hermosas de los últimos tiempos. Ryan Andrews ha creado un mundo totalmente original donde todo es posible y que el lector disfrutará como si fuese un largo sueño del que no quiere despertar.

La novela gráfica de Andrews es maravillosamente melancólica y sincera, es en esencia un ejercicio de autorreflexión caprichosa. Esta historia es tranquila en la que el peligro parpadea y la esperanza estalla en momentos extraños pero fructíferos... principalmente el azul y el rojo mezclados Las imágenes de los medios subrayan cómo la noche a veces promete transformación.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

“Nuestro Pacto” es ideal para lectores que desean una fantasía escapista con un toque ligero. Este es un título sumamente adecuado para los fanáticos de aventuras caprichosas o impredecibles.

Ricamente imaginado y complejamente emocional, “Nuestro pacto” puede deber algo de su misteriosa melancolía y, en ocasiones, amenazante absurdo a personas como Lewis Carroll y Shaun Tan, pero su mensaje es claramente propio: lo que imaginas que es el final del viaje puede ser satisfactorio, pero la aventura en realidad continúa mientras sigas viajando por el camino.

Ryan Andrews es un ilustrador y creador de cómics estadounidense que actualmente vive en Japón. Al terminar la preparatoria viajó a Carolina del Sur en busca de fama y fortuna, pero en su lugar encontró trabajo en una compañía de animación en tercera dimensión. También acudió a clases de dibujo en Watts Atelier of the Arts and Studio Second Street por algún tiempo. Dos de sus cómics han sido nominados en la categoría de mejor cómic digital del premio Eisner.

Ricardo D. Pat