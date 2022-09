Nostradamus profetiza que el príncipe Harry será rey

Con la reciente muerte de la reina Isabel II se han escuchado muchos rumores sobre las acertadas profecías de Nostradamus; las cuales están plasmadas en su libro llamado “ The Complete Propheties for the Future".

En este mismo documento, el profeta francés ha revelado algunos datos en donde aseguran que el verdadero heredero al trono de Inglaterra será el príncipe Harry; el cual tomará el poder en poco tiempo.

En La Verdad Noticias te compartimos todo sobre esta teoría que en caso de cumplirse pondría en jaque a toda la realeza.

Profecías de Nostradamus: El rey Carlos renuncia al trono

La profecía de Nostradamus dice que el rey Carlos renunciará al trono.

El reinado de Carlos III ha causado mucha controversia en el pueblo británico ya que muchos aún lo desaprueban por su divorcio con la princesa de Gales, Lady Di.

Por lo tanto no es difícil de pensar que el mandato del rey Carlos será breve, incluso algunos expertos en numerología mencionan que no pasará mucho tiempo para que claudique a favor del príncipe William.

Otra de las profecías que coinciden en este caso son las de Nostradamus, las cuales han causado gran inquietud por lo que revela del destino de la realeza.

De acuerdo con su libro "Nostradamus: The Complete Propheties for the Future", el cual ha roto récord de ventas con más de 8 mil copias desde el pasado 17 de septiembre, el ahora rey renunciará a su reinado en un futuro cercano.

En su escrito señala que Carlos III abdicará al trono debido a los resentimientos que la población británica aún siente contra él, tras su divorcio con Lady Di.

Textualmente, "Les Propheties" de Nostradamus dice:

"Porque desaprobaron su divorcio, un hombre que después consideraron indigno; el pueblo echará fuera al Rey de las Islas; lo reemplazará un hombre que nunca esperó ser rey" afirma.

El príncipe Harry será el próximo rey de Inglaterra

El príncipe harry obtendría la corona si William renuncia.

En caso de que esto sucediera, la sucesión al trono indica que el príncipe William será el próximo soberano británico; seguido de sus hijos George, Charlotte y Louis; en ese mismo orden.

Sin embargo, las mismas profecías de Nostradamus aseguran que esto no sucederá ya que el que será rey es su hermano menor, Harry.

Por lo tanto, indica que el príncipe Guillermo también renunciará a su derecho, pasando hasta el quinto lugar de sucesión.

“El antes Duque de Cambridge (William) rechazará su lugar como heredero” dicen la predicción.

Sin embargo, cabe recalcar que el esposo de Meghan Markle renunció a sus roles como "miembro senior de la realeza", así también a muchos de sus títulos; por lo tanto el panorama se ve algo complicado.

De acuerdo con sus entrevistas, la decisión de alejarse de la corona fue porque sufrieron "rechazo" y "racismo" por parte de la familia real.

Ciertas o no, las predicciones de Nostradamus han causado interés y curiosidad en los seguidores de la realeza; sólo el tiempo dirá si llegan a cumplirse.

