Nombran a Carolina Bazán, la mejor chef de América Latina

Como ya es costumbre del Latin America’s 50 Best Restaurants, antes del evento se nombran a los mejores de este ámbito y dan a conocer a los ganadores de diferentes galardones que se entregan en el especial programa, por lo que hace poco nos enteramos que una de las grandes estrellas y mejor chef femenina de América Latina, es la chilena Carolina Bazán.

La chef es copropietaria los grandes restaurantes Ambrosía y Ambrosía Bistro en Santiago de Chile, y desde hace algunos años se ha destacado por ser una de las mejores en su ámbito, a tal grado de que ahora es el turno de que remplazará a Pía León en este evento del 2019.

Bazán actualmente practica cocina de estilo francés con un menú inspirado en el mercado local, desde el 2014, su primer restaurante, Ambrosía, fue nombrado el One To Watch en los Latin America’s 50 Best Restaurants y desde entonces ha mantenido un puesto regular en el ranking gastronómico junto a Rosario Onetto, su amiga y compañera de negocios.

La chef vivió en diferentes partes de América hasta los 13 años, desde que era niña, su madre asistía a clases de cocina y experimentaba agasajando a sus invitados, mientras que Bazán y su hermano ayudaban a preparar los platos y ayudaban a servir la mesa.

A los 23 años abrió la primera versión de Ambrosía junto con su familia, el restaurante fue un éxito inmediato por lo que, en 2010, Bazán se trasladó a Francia para ampliar su formación culinaria, trabajando bajo la dirección de Grégory Marchand.

Tres años más tarde regresó a la dirección de Ambrosía, llevando el local a un nuevo lugar donde transformó completamente el menú, donde los productos frescos del mercado encabezan los menús de temporada inspirados en los sabores que la chef descubrió a través de sus viajes.

Hace poco, inauguró Ambrosía Bistro, actualmente dirige las cocinas de Ambrosía y Ambrosía Bistro, cuyos éxitos comparte con su pareja y sus dos hijos y el próximo jueves, 10 de octubre en Buenos Aires recibirá el galardón a la mejor chef femenina de América Latina.

