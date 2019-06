¿No tienes pareja? Signos del zodiaco que no nacieron para el amor

Te ha pasado que entregas lo mejor de ti, pero, ¿ninguna de tus relaciones ha funcionado? No le des más vueltas, no eres tú, si no la forma en la que las estrellas se han acomodada en tu signo zodiacal. Estos signos han demostrado que el amor no es su fuerte.

Virgo

Las personas bajo este signo son modestas y serviciales, pero también perfeccionistas, un rasgo de su carácter que hace complicada la convivencia con la pareja. También es muy cauteloso, por lo que tiene medie a soltar o dar a otro las riendas de sus sentimientos. Los virgos están, la mayoría de las veces, destinados a pertenecer solteros.

Piscis

Al ser un elemento del agua, piscis es excelente como pareja, es romántico, cariñoso y amable, pero excesivamente despistados y algo tímidos. Tanto amor tiende a asfixiar emocionalmente a su pareja, lo que lo condena a la soledad.

Tauro

Sin duda, es uno de los signos más tranquilos del Zodiaco, por lo que tiene mucha paciencia, pero su lado oscuro aleja el amor de ellos. Son gruñones, algo avaros y rencorosos.

Escorpión

Las personas bajo este signo suelen ser muy razonables y grandes consejeros, sin embargo, también son desconfiados, envidiosos y posesivos, lo que los lleva a tener una relación tóxica y destructiva.

Géminis

Los géminis son divertidos, aman las charlas largas, son elocuentes y joviales; sin embargo, tiene tres cosas en contra: sin mentirosos, superficiales y charlatanes. Su inteligencia los hace buscar signos similares a ellos y eso los orilla al fracaso.