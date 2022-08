¿No tienes buena suerte? Atráela con estos accesorios

Los accesorios forman parte fundamental de tus outfits diarios porque le ponen el último toque que necesitan.

Lo que no sabía era que estos te pueden ayudar a atraer la buena suerte y rejuvenecer tus manos.

En La Verdad Noticias te compartimos cómo atraer la buena fortuna a tu vida con estos 3 accesorios que combinan con cualquier look.

Accesorios para atraer la buena suerte

Los cuarzos atraen la buena suerte.

Un look no está completo sin los accesorios, no importa el estilo que desees, siempre habrán complementos que se acomoden a tus gustos y preferencias.

De acuerdo con los expertos, estos artículos pueden darle una vista muy diferente; dependiendo del tipo que uses: bolsas, anillos, pulseras, collares, etc.

Puedes encontrar accesorios delgados o gruesos, con figuras, de acero, oro o plata; o incluso hasta para los dedos del pie, así que no te limites y usa tu imaginación.

Además de ser un elemento clave para cualquier outfit, de acuerdo con los expertos en la materia, también son piezas que te pueden ayudar a eliminar la mala suerte.

Sí, y todo tiene que ver con el significado de los materiales, colores y lugares en los que los lleves.

Toma nota y atrae la buena fortuna a tu vida.

Dale a tu look ese plus que tanto estás buscando con estas bolsas, anillos, pulseras y brazaletes que te regalarán alegría y buena suerte, además de glamour.

Cuarzos y piedras mágicas.

Recuerda que los cuarzos, diamantes y gemas preciosas siempre son una excelente alternativa para quienes buscan incrementar su buena suerte.

Además, nadie se puede resistir a su brillo llamativo; te recomendamos que los utilices con tonos plateados con dorados.

Brazaletes dorados.

Los accesorios dorados siempre serán una opción para conseguir esa buena suerte en el amor y el dinero; en especial porque tiene un significado especial.

De acuerdo con la cultura china, el color dorado significa buena suerte, felicidad, fuerza, abundancia, prosperidad, además de éxito.

Anillo de la buena suerte

El anillo de la buena suerte va en el dedo anular.

Como te comentamos anteriormente, el lugar en el que portas el accesorio también importa porque le da un significado especial o diferente a las cosas.

El dedo de Apolo (anular) en el que normalmente se llevan los anillos de compromiso, es el indicado para llevar las sortijas.

De esta forma atraerás la buena fortuna y llevarás un look de 10 que todos van a envidiar.

¡Lucirás increíble!

