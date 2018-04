No te espantes por el viernes 13, ¡enfrenta tus miedos!

viernes 13

Hoy para algunos habitantes de Mérida y Quintana Roo, es un día caótico, ya que todos temen salir de sus casas y toparse con gatos negros, derramar la sal o incluso que se rompa un espejo.

¿Sabes cuál es la razón del famoso viernes 13? La historia se remota de octubre de 1307, fue aquel día cuando el rey Felipe IV de Francia con el apoyo del papa Clemente V ordenó la captura y quema de todos los caballeros de la Orden del Temple acusados de herejía y sodomía.

Hoy es Viernes 13, un gran pretexto para ver películas de terror [email protected] De nada. — Netflix LATAM (@NetflixLAT) 13 de abril de 2018

Este suceso no ha sido el único hecho histórico, históricamente el viernes es para los cristianos es un día de luto, porque justamente ese día de la semana fue crucificado Jesús.

De acuerdo con Maurilio Suárez, especialista en Teología de la Universidad La Salle, asegura que todas las religiones están en contra de las supersticiones, “porque éstas son desviaciones de lo religioso”.

Menciona que “Las supersticiones no son otra cosa que miedo al destino, por eso recurrimos a ciertas creencias que garantizan el futuro, de esta manera muchas personas no ponen su bolsa en el suelo porque se les va el dinero, pero la realidad es que no lo tienen porque no ahorran; sin embargo, como es una responsabilidad muy grande, es más fácil echarle la culpa a una situación externa la falta de dinero”.

Te ha pasado que alguien te dice: ¡cuidado no pases por debajo de las escaleras, podrías tener mala suerte!

Hay personas que sufren de parascevedecatriafobia, un gran miedo al viernes 13, incluso las personas que lo padecen tienden a modificar sus actividades cotidianas por el miedo de las cosas negativas y que algo malo les suceda.

¿Y a ti, qué te han dicho que no debes hacer el viernes 13?

Una de ellas es abrir la sombrilla dentro de la casa, o al levantarnos para empezar nuestro día, no hacerlo con el pie izquierdo o si rompes un espejo tendrás mala suerte.

Uno crea su propio destino y no debemos tener miedo a aquellas supersticiones, recuerda tener una buena actitud para este día y menos temor al viernes 13.