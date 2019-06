“No sabía que ella fuera horrible”, dice Trump sobre Meghan Markle

Como podrás recordar, hace algunos días te compartimos que la Reina Isabel había invitado al Presidente Donald Trump a Londres, y que prácticamente toda la familia real estaría presente, con excepción de Meghan Markle, la Duquesa de Sussex. Aunque en primera instancia se creía que su ausencia se debía a su licencia de maternidad, medios aseguran que se trata más bien del desagrado de Meghan hacia Trump.

Durante las elecciones de 2016, Meghan se proclamó a favor de Hillary Clinton y durante una entrevista en The Nightly Show con Larry Wilmore, se refirió al entonces candidato republicano como “misógino”.

“Sí, por supuesto, Trump es divisivo, piensa tan solo en las mujeres votantes, ¿sí? Creo que fue en 2012 que el Partido Republicano perdió el voto femenino por 12 puntos. Ese es un número enorme y con lo misógino que Trump es, y lo expresivo que es al respecto, eso es una gran parte”.

Asimismo, agregó que de ganar la contienda, ella se iría de Estados Unidos: "Es realmente el momento de que me vaya. Filmamos Suits en Toronto y quizás me quede en Canadá”.

Te podría interesar: “Meghan Markle va de cama en cama”, aseguran medios británicos

No obstante, Donald Trump no estaba enterado de que Meghan Markle estaba en su contra, pero el día de hoy, el medio británico The Sun fue el encargado de revelarlo; esto fue lo que el Presidente dijo al respecto:

“No lo sabía ¿Qué puedo decir? No sabía que ella fuera horrible”.

Donald Trump se refiere a Meghan Markle como "horrible".

A pesar de las críticas de la Duquesa de Sussex hacia el Presidente norteamericano, este ha reaccionado de manera tranquila y diplomática, pues aunque se refirió a ella como “horrible” al enterarse de lo que dijo en el pasado, también la elogió en su nuevo papel como madre primeriza e incluso predijo que haría un muy buen papel como princesa estadounidense.

De igual forma, agregó que es agradable que se haya unido a la Familia Real británica y que está seguro de que lo hará de manera excelente: "Ella será muy buena. Espero que tenga éxito.

Trump dice que Meghan será una buena princesa estadounidense

Te recomendamos: Razones por las que Kate Middleton y Meghan Markle desprecian a Donald Trump