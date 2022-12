No sabes por dónde comenzar a reciclar Aquí te decimos cómo

La mayoría de nosotros tenemos en mente la idea de tener una vida más sostenible en la que encontremos el equilibrio ecológico para reducir nuestra huella en el medioambiente.

Y aunque nuestras intenciones son las mejores, suele haber un pequeño inconveniente: ¿cómo comienzo a reciclar y cómo mantengo la costumbre?

Porque reciclar va más allá de solo poner la basura en bolsas según su material, en La Verdad Noticias te contamos cómo puedes poner en práctica desde tu casa las 4R del reciclaje: reciclar, rechazar, reducir y reutilizar.

Comienza a reciclar en casa con ayuda de las 4R

Bolsas de plástico

Siempre que puedas rechazar las bolsas de plástico, es mejor que tengas una bolsa de tela para cuando vas a la tienda y tengas que cargar tus comestibles.

Eso sí, es recomendable que tu alternativa sea una bolsa de tela que te dure muchos años y no una de lona que son muy populares como herramienta ecológica, y cuya manufactura le cuesta mucho al medioambiente.

Reutiliza tu ropa

Y no solo se trata de los intercambios de ropa que puedes hacer con tus amigos y amigas, sino de usar lo que tienes y ya no aguanta más vidas. Por ejemplo, las viejas camisetas pueden servir como trapos de cocina o trapeadores, y aquellos jeans que ya no te convencen puede ser tu nueva falda.

Vidrio

Todos los envases de mayonesa, cerveza y mermelada pueden ser los mejores floreros, centros de mesa, lámparas, velas y vasos.

Productos desechables

Olvídate de los vasos, platos y cubiertos desechables porque son de los elementos que más contaminan. Aunque son el deseo máximo cuando vamos a tener una fiesta, es mejor que hagas partícipe a tus invitados de una lavada de trastes que de estos desechos en el mar.

Baterías

Bajo ninguna circunstancia las baterías deben ir a dar a la bolsa de basura, en todas las ciudades del mundo existen puntos de reciclaje especiales para estos productos.

¿Cuáles son los 4 tipos de reciclaje?

Como ya sabemos, no todos los residuos se reciclan de la misma manera y por eso debemos separar la basura según sus grupos para facilitar el reciclaje.

Plástico

Papel y cartón

Vidrio

Restos de alimentos

Objetos no reciclables (pañales, arena para gato, etc.)

