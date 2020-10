¿No puedes tener orgasmos múltiples en el SEXO? ¡lee estas consejos!

Descubre una posible solución para tener orgasmos múltiples. Foto: ecestaticos.com

Seguro has escuchado que las mujeres pueden tener más de un orgasmo, algo que definitivamente en una bendición cuando lo comparas con la situación de los hombres, quienes cuando tienen sexo solo pueden tener uno, y para que vuelvan a entrar en acción tienen que esperar al menos una hora; sin embargo, las chicas podemos sentirlo tan seguido cómo así podamos, pero ¿qué pasa cuando te duele?, ¿qué hacer en estos casos? ¡estás recomendaciones te salvarán!

¿Tienes problemas con los orgasmos múltiples?

El problema que te planteamos fue descrito tal cual por una mujer de 28 años que lleva cinco años con su esposo, quien ha sido su única pareja sexual en el sexo con penetración, quien asegura que está a gusto con lo que vive con tu pareja; sin embargo, el súper poder de los orgasmos múltiples parece haberse olvidado de ella, pues asegura que no ha podido lograrlo.

La mujer, tomó la decisión de compartir su historia al revista online Slate, quien no dudó en responder a sus dudas y temores, en voz de sus columnistas Stoya y Rich Juzwiak, el primero es una escritora, intérprete y pornógrafa, mientras que el segundo es un escritor que ha dado consejos en la serie web Pot Psychology, y aquí te decimos qué consejos le dieron, ¿a ti te ha pasado lo mismo?

La mujer que enfrenta el problema de no poder tener orgasmos múltiples aseguró a Slate que luego de que ha tenido uno, siente mucho dolor; sin embargo, suele aguantar hasta que su esposo termina, eso a pesar de que ella tenga muchas ganas de seguir.

Los orgasmos múltiples son posible, solo tienes que darte tiempo para conocer mejor tu cuerpo o acudir con un especialista para recibir orientación. Foto: www.costaricanews24.com

Stoya y Rich Juzwiak solicitaron a la mujer que definiera el tiempo que tarda en recuperarse de un orgasmo para continuar, pues esto es crucial para poder crear alternativas en lo que vuelve a estar lista.

Stoya, comentó que, si el período refractario de la mujer dura unos cinco minutos, puede parar el sexo con penetración y continuar con el oral para no frenar el placer de su esposo, así en cuanto esté lista podrá volver a la acción.

Los expertos consejeros citaron el estudio de Women's Health donde Dawn Michael, una experta sexóloga da las siguientes recomendaciones:

Luego del orgasmo debes tocarte con suavidad o pedir a tu pareja que lo realice, para evitar que las sensaciones de placer se vayan.

Tómate un momento para hacer que la excitación se reduzca suavemente, después tócate cuando estés lista.

Toma un respiro, habla con tu pareja, relaja tu mente y evita pensar que debes tener otro orgasmo, eso sí no olvides decirle que, si deseas tener uno más, puedes incluso poner su mano sobre tu vagina para no perder el contacto sexual.

Finalmente Stoya y Rich Juzwiak, concluyeron que en estos casos también se puede practicar el sexo tántrico, y que es una mujer privilegiada a pesar de que no puede sentir más de un orgasmos, pues muchas no pueden ni sentir uno; aunque no es imposible, solo se necesita mucha comunicación con su pareja y acudir a un especialista para descartar alguna situación clínica.