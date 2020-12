No incluyas estos alimentos en tu DESAYUNO ¡Te estriñen!

Evita estos alimentos en tu DESAYUNO ¡Te estriñen! Foto Naturela

El desayuno es muy importante para empezar nuestro día con el pie derecho, pero debemos incluir ciertos nutrientes para recibir las energías necesarias, incluso podemos evitar el estreñimiento si dejamos aún lado ciertos alimentos que pueden ocasionarnos este padecimiento digestivo. La Verdad Noticias te informa al respecto.

¿Sufres de estreñimiento?

Tanto hombres como mujeres sufren en diversas ocasiones estreñimiento, un padecimiento que suele tener algunos síntomas muy incómodos como pocas evacuaciones, inflamación intestinal por obstrucción, e incluso algunos dolores.

TE PUEDE INTERESAR: Desayunos con pan de centeno para evitar el estreñimiento

Ante este padecimiento, lo cierto es que desde el desayuno podemos hacer grandes cambios y evitar algunos alimentos que podrían causárnoslo, pues cuya composición no ayuda a facilitar la digestión, y la mayoría están basados en:

Grasas saturadas

Azúcares

Carbohidratos

Poco nivel de agua

Alimentos que debes evitar en el desayuno, bye estreñimiento Foto Hola

Alimentos que debemos nos estriñen

Leche

Entre los alimentos que debemos evitar en el desayuno, podemos encontrar la leche, ya que de acuerdo con la Universidad de Chile, gracias a sus altos niveles de grasa, ácido láctico y lactosa, produce estreñimiento, puede presentarse con molestias estomacales, gases, dolor abdominal y más.

Bye carnes rojas

En cuanto a las carnes rojas, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases indica que su digestión es complicada por la poca fibra y los altos niveles de agua.

Quesos

De la misma manera que la leche, el queso contiene ácidos lácticos. lactosa y mucha grasa, así que estos componentes te causarían estreñimiento.

Cafeína

Por su parte, la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud (España) indica que la cafeína provoca un alto grado de deshidratación, además de estreñimiento y cistitis.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo evitar el estreñimiento desde el desayuno?

Alimentos fritos

La Universidad de Emory (Estados Unidos) recomienda evitar el consumo de alimentos fritos, ya que suelen presentar altos niveles de grasas saturadas, lo que pueden provocar movimiento lento de los alimentos a través del sistema digestivo. Así que evita este alimento en el desayuno y dile bye al estreñimiento.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? Síguenos en Google News y mantente informado.