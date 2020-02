No hay ninguna evidencia que vincule a los murciélagos con el coronavirus. (Foto cortesía El Periódico)

Ante el panorama que se vive por el coronavirus, el investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, Rodrigo Medellín Legorreta, explica que no hay algo que evidencie una relación entre el coronavirus y los murciélagos.

Coronavrius y los murciélagos

“Ahora encontramos que hay investigadores sin escrúpulos que quieren hacer dinero a través de culpar los murciélagos de plagas, de enfermedades, de cosas que nos están afectando a nosotros, pues encontramos que estamos completamente desfasados, tenemos, los que conocemos a los murciélagos, que defenderlos, tenemos que invitar al público a que se incorpore a la lucha por defender a los murciélagos y que no se dejen engañar por estas pseudo investigaciones”, informó.

También explicó sobre que “hay muchos colegas que dicen que ellos están casi seguros que el brote del SARS en china hoy ha salido de los murciélagos, ese académico no tiene ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia que vincule el virus este del SARS,que está matando gente, infectando miles de personas en China con los murciélagos, así que no podemos decir de ninguna manera que son los murciélagos los culpables”.

No hay ninguna evidencia que vincule a los murciélagos con el coronavirus. (Foto cortesía Super Channel 12)

De igual forma, y al hablar sobre estos animales, explica que esta especie a nivel mundial es la más injustamente maltratada, al igual de que se tiene una imagen negativa de ellos, como a las serpientes, tiburones y alacranes; información #UNAMGlobal Noticias.

Importancia de los muerciélagos

“Ninguno de esos grupos hace más por tu bienestar el día de hoy como los murciélagos, ellos tocan cada día de tu existencia con sus beneficios”, asegura.

TE PUEDE INTERESAR: El tabaquismo aumenta las complicaciones postquirúrgicas

Los murciélagos ofrecen grandes beneficios. (Foto cortesía CDC)

Cabe mencionar que el investigador explicó la importancia de estos animales, puesto que las frutas mexicanas dependen de ellos para esparcir sus semillas: “Es justo que les demos el respeto, cariño y cuidado que merecen por todo lo que hacen por nosotros”.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.