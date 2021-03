No existen las cartas "malas" en tu tirada del tarot. Descubre el porque

Estoy aquí para decirte que no existe una mala carta del tarot, pero sé que no me creerás porque: Algunas cartas del tarot simplemente dan miedo.

Los programas de televisión y las historias tienden a centrarse en resultados catastróficos para determinadas cartas del tarot.

Todos estamos un poco asustados por la idea de que algo malo va a suceder en el futuro. Especialmente estos días, pero ¿Ayudaría el reconocer que algo malo va a pasar, eventualmente?.

El tarot da lecturas balanceadas

La vida está llena de cosas buenas y malas: la vida de nadie es 100% perfecta, el 100% del tiempo. El tarot lo sabe.

Es cierto que algunas cartas del tarot pueden apuntar a eventos desafiantes que se avecinan, pero es valioso saber a dónde te lleva un desafío y cómo reaccionas.

E incluso cuando una carta podría indicar una dificultad por delante, la misma carta también le muestra cómo abordarla. Piensa en el tarot como un entrenador que te ayuda a prepararte para los desafíos y a celebrar las victorias.

Conoce las cartas "malas" del tarot

La torre

Esta es probablemente la carta más temida del tarot, sin duda. Representa eventos o revelaciones repentinos, dramáticos y, a menudo, negativos. Es básicamente una bola de demolición cósmica, barriendo algo que pensamos que era cierto de nuestras vidas y dejándonos con los escombros.

El área de su vida afectada por esta carta será algo que sabe, en el fondo, que no está bien y que no está funcionando. Y ahora que todo se ha derrumbado, puedes reconstruir algo mejor en su lugar. La Torre es en realidad un alivio. Eres libre de empezar de nuevo.

La Muerte

En el tarot, Muerte significa transformación. Todo tiene un ciclo de vida, y cuando aparece la Muerte, significa que te estás acercando al final de un ciclo (las otras cartas pueden ayudar a explicar de qué tipo) y te estás preparando para comenzar uno nuevo.

Y como dije, esto no significa literalmente morir. Puede significar comenzar un nuevo trabajo o mudarse a una nueva ciudad, ¡básicamente, comenzar una nueva etapa de su vida!.

La muerte tiene algo de energía incondicional porque te pide que no reprimas, evites o demores el enfrentarte a la verdad. Cuando aparece esta tarjeta, ¡te está diciendo que aceptes el cambio y sigas la corriente!.

Diez de espadas

Creo que es la imagen de esta tarjeta lo que asusta a la gente. ¡Literalmente muestra a una persona con diez espadas clavadas en la espalda!.

En realidad, esta carta no se trata de asesinatos, cuchillos o incluso puñaladas por la espalda. En cambio, se trata de que te digan que es hora de irse: la fiesta ha terminado y te has quedado más tiempo que la bienvenida.

La buena noticia es que estabas listo para partir hace horas, entonces, ¿por qué no lo hiciste? A los humanos no nos gusta el cambio, incluso cuando la situación actual no es buena.

El Diez de Espadas te muestra el alcance del daño que has sufrido al resistirte a la acción. Esta tarjeta te obliga a reconocer que necesitas salir, ahora mismo.

Los cinco de todo

Los cincos

Probablemente ni siquiera habías pensado en esto, pero en el tarot, las cinco cartas (el cinco de monedas, el cinco de copas, el cinco de bastos y el cinco de espadas) son un poco complicadas. El Cinco es una carta de punto medio, por lo que señala un momento de conflicto, cuestionamientos y dificultades.

El Cinco de Monedas se asocia con pensar en una pérdida y sentir lástima por uno mismo. El Cinco de Copas trata sobre el duelo, el arrepentimiento y vivir en el pasado, sintiéndose incapaz de seguir adelante. El Cinco de Bastos trata sobre la incompatibilidad y el sentirse mal por una situación. Los Cinco de Espadas trata sobre peleas y conflictos con los demás.

Sin embargo, lo que todos tienen en común es el mensaje de que este es sólo el segundo acto: estás siendo desafiado, pero el desafío lleva al cambio.

Estas tarjetas indican que estás enfrentando un dolor creciente que te ayudará a identificar lo que ya no es adecuado para ti, para que puedas superarlo.

