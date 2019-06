No es vandalismo ni dibujitos, son mensajes de cambio

No sólo es un dibujo, no es vandalismo cuando tiene la intención de generar una emoción o un cambio en las personas que lo vean, el graffiti ha sido muy criticado a lo largo de los años por dar una reputación sucia o de maldad en las calles, aunque claro, hay de graffiti a grafiti, no todos pueden ser llamados arte o mensaje como herramienta en movimientos, hay algunos que fueron creados por personas que no tienen el menor interés por comunicar algo interesante o de bienestar, tan sólo son ociosos que creen que las calles de su ciudad son una libreta en blanco para garabatear en lo que se les pasa el aburrimiento.

Hoy hablaremos del graffiti que vale, aquellas obras de arte que son poco valoradas, es cierto, nadie las pidió pero eran muy necesarias. Es interesante ver cómo este arte urbano ha pasado de querer ser sólo arte a ocupar un puesto entre las herramientas de los movimientos sociales.

Obras de arte que son poco valoradas

Las calles son el mayor escenario para llamar la atención de las personas, llegará al segmento que deseas por la ubicación que se elija, si es muy concurrido mejor, no se necesita estar parado todos los días con un megáfono o con una pancarta, el dejar tatuado sobre la pared es más cómodo y al final del día la intención trae consigo un acento artístico y creativo para promover el mensaje con sentido social.

Uno de los artistas más conocidos en la cultura del graffiti es Bansky quien toca temas políticos, sociales, de cultura pop, satíricos, morales y éticos, resaltando muchas veces la opresión que se vive, volteando roles, protestando y burlándose de las medidas absurdas en las que se sume la cotidianidad. Ver una obra de Bansky siempre hará que comiences a cuestionarte “¿Cómo es que llegamos hasta este punto?”

Uno de los artistas más conocidos en la cultura del graffiti es Bansky

Como dicen “Una imagen vale más que mil palabras” y el graffiti o muralismo cumple justamente con esa frase, además de que el aporte estético que puede darle a la calle que lo posee también puede ser un referente, una característica, brindarle mayor vida al terreno en el que se ubica.

Lamentablemente en algunos lugares el graffiti de cualquier tipo (ya sea de ocio sin un valor o aporte hasta los que realmente lo tienen,) son ilegales, “Por uno pagan todos” dirían por ahí, y son borrados para plasmar propaganda política o eventos de los que uno está más que enterado o que ni siquiera son de interés y nadie prestará atención.

En cambio cuando uno de estos artes urbanos trae un mensaje poderoso de cambio o de cuestionamiento que provoque apoyar una idea o un movimiento, las personas contribuyen cuidándolo, dejando limpia la banqueta que lo posee y hasta lo comparten en sus redes sociales haciéndolo un mensaje masivo que rompa fronteras, ejemplo de esto son los hermosos murales de la isla de Holbox en Quintana Roo donde cientos de turistas nacionales e internacionales han colgado en sus redes uno de los muchos que decoran sus calles.

Murales de la isla de Holbox en Quintana Roo

Hace dos años en Cancún había un evento cultural que reunía artesanos, artistas y diseñadores locales, gracias al aporte de muchos, un terreno abandonado fue llenado de vida por muralistas, lamentablemente han sido borrados y nuevamente aquel espacio vuelve a tener un aspecto olvidado y sucio.

Muralista de Cancún

Ahora te pregunto a ti, ¿qué prefieres ver en las calles,mensajes de cambio y reflección o el mismo contenido basura de siempre?

Así que te invito a que pongamos de moda ayudar a los movimientos o acciones sociales, por más cliché que pueda parecer y esta vez conocemos un poco más de una herramienta creativa y hermosa que nos ayudará a levantar la voz de forma respetuosa y con ideas originales, chicle y pega logramos algo todos juntos, hasta la siguiente columna.