No arruines el sexo con tu pareja ¡Evita Hacer Esto!

El sexo es muy importante en una relación de pareja, no lo arruines. Foto: ecestaticos.com

La vida en pareja en ocasiones podría llegar a ser complicada y lamentablemente esto correría el riesgo de reflejarse a la hora de tener intimidad, así que despeja tu mente y no arruines el sexo en tu relación, te decimos que actitudes debes evitar para que ambos se disfruten mutuamente.

Expertos en parejas señalan que el sexo tu pareja, la persona que amas o consideras especial, es el punto clave en la intimidad que ayuda a fortalecer la conexión emocional entre los dos, sin embargo, hay ocasiones en que con algunas actitudes apagamos la llama de la pasión.

No arruines el sexo con tu pareja, sigue estos consejos. Foto: www.quo.es

¿Que lleva a arruinar el sexo con tu pareja?

En ocasiones, muchas personas arruinan el sexo sin darse cuenta, es decir; que no actúan a propósito, sino que realmente su actitud, no es más que un reflejo o una manifestación de inconformidad en otros aspectos individuales de su vida, sin embargo; esto se exterioriza a la hora de intimar con tu pareja. Piénsalo.

Debes tener bien en cuenta, que, si decidiste estar en una relación duradera con una persona, no todo será color de rosa, recuerda que al igual que los días, ninguno es igual, así somos los seres humanos por ello, una de las claves para no arruinar el sexo con tu pareja es estar consciente de que el sexo al igual que tú, evoluciona.

Evita estas actitudes que arruinan el sexo con tu pareja

Mantener la higiene, ante todo

Este punto es esencial en todo momento, tengas o no tengas sexo en tu relación, por ello es de suma importancia que lo tengas en cuenta como prioridad, no mates la pasión de tu amado o amada con mal aliento, no haberte bañado u oler mal.

No te quejes de tu aspecto físico

Para nadie es un secreto que el verdadero amor, comienza por el propio, así que no arruines el sexo con tu pareja quejándote de todo aquello que no te gusta de ti, recuerda que si llegaste a ese momento intimo con una persona, es porque se gustan tal cual son. ¡Quiérete! más de lo que otros lo hacen.

Durante el sexo mantén máxima concentración. Foto: ecestaticos.com

Olvídate del trabajo y todo lo demás ¡No te distraigas!

Si bien la intimidad, el sexo con tu pareja llega a darse muchas veces de forma espontánea, por favor: Olvídate de todo y disfruta de ese momento, no dejes que temas como el trabajo, las preocupaciones, un mal día o lo que sea arruine tu momento y peor aún, le arruines la pasión a tu pareja, si no estás entregándote en la totalidad a tu pareja, será difícil que ambos lo disfrutes y peor aún, que lleguen al orgasmo.

Jamás critiques el cuerpo de tu pareja

Si bien en los puntos de arriba ya te explicamos la importancia de quererte a ti mismo, tampoco se vale que comiences a criticar a la persona con la que estés en la intimida, ni siquiera se vale una broma, esto muchas veces lejos de ser chistoso, termina arruinando el sexo con tu pareja ¡No lo hagas, ahórratelo!

¡Prohibido Exagerar! No finjas, lo arruinarás todo

Este punto suele ser uno de los errores más grande que muchas parejas cometen, a la larga lo único que estarán ocasionando al fingir algo que no hay es que, las mentiras de la cama brinquen a los demás aspectos de su vida. Ten en cuenta que sentir placer no es una obligación y si algo no está funcionando con tu pareja, lo mejor es hablarlo en otro momento y expresarse con sinceridad sus gustos y preferencias, incluso pueden intentar algo nuevo, lo importante es que experimenten juntos y fortalezcan sus lazos, no que arruines el sexo con tu pareja.

