No amas a tu pareja y están juntos por soledad.

Cuando no amas a tu pareja solo estas con él o ella para no estar solo/a, es por eso que aquí podrás leer algunas señales que te ayudarán a ver claro y a afrontar algo que todos queremos evitar “la soledad”y nos acostumbramos tanto que no nos damos cuenta o simplemente no queremos dejar.

No amas a tu pareja.

Si te pasa que estas, sentado sobre la cama, con fatiga y las ganas de ver a tu pareja están regadas en el suelo, te parece molesto e innecesario verlo/a, total, ya lo conoces a la perfección, sabes cómo es, qué es lo que harán y qué palabras te dirá, son algunas de las señales de que no lo amas y solo están juntos por evitar la soledad.

Miedo a la soledad.

Sin embargo hay momentos en los que te convences de que debes verle porque al final es tu pareja. Así que con una sonrisa falsa y resignación, te levantas de la cama para acudir a tu cita en la cual harás exactamente lo mismo que ayer, que hace una semana o un mes.

Si ya no sientes la necesidad de estar con tu pareja como solía pasar al principio. Ahora, el contacto físico te molesta y te provoca cierta aberración cuando era, incluso, inevitable no soltarse para nada.

-Si te molestan sus mensajes, llamadas y notificaciones o las ignoras porque simplemente no tienes ganas de contestarle como antes que lo hacías a la primera oportunidad.

-Ya no hacen muchas cosas juntos como tomarse fotos, comer por las tardes, ir al cine, salir al parque etc.

-Si ya no hay detalles, no te nace darle un regalo, un beso o un abrazo por mero gusto, si lo hace por obligación o para que no se sienta mal.

-Buscas la compañía de otras personas, que no sean la de tu pareja, porque te sientes mejor con otras.

-Si ya no ves sus cualidades y solo puedes ver todos sus defectos cuando antes pasaban desapercibidos.

Deberías terminar tu relación.

Son algunas señales según CC, que demuestran que no amas a tu pareja y solo están juntos por evitan la soledad. Debes tomar en cuenta que tal vez sea mejor terminar la relación pronto, pues Es mejor terminar todo a tiempo y conservar las anécdotas divertidas y lindas, es mejor evitar esos momentos incómodos que, eventualmente, marcan y en ocasiones dañan.