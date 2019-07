Nivea se suma a campaña de discriminación contra la comunidad LGBT+

FCB Global, una de las agencias de publicidad más grandes del mundo, decidió cortar relaciones con la empresa alemana Nivea, debido a que esta rechazó utilizar la imagen de dos hombres tocándose las manos porque “Nivea no hace cosas gay”.

De acuerdo con la compañía de análisis publicitario Ad Age, FCB emitió un memorando interno anunciando que la cuenta de Nivea quedaría cancelada una vez que expirara el contrato a finales de 2019, esto luego de que un diseñador abiertamente gay de la agencia publicitaria revelara la postura de la marca para el cuidado de la piel.

Nivea, que fue fundada en 1882 y forma parte de Beiersdorf Global AG (la cual también produce las líneas Eucerin, La Prairie, y Hansaplast) lleva más de un siglo trabajando con FCB Global, por lo que Carter Murray, CEO de dicha empresa, precisó en su memorando que la agencia continuará brindando servicio a las marcas restantes de la corporación.

“Como en toda relación a largo plazo, hemos llegado a un punto en que debemos detenernos a reflexionar en lo que hemos logrado juntos y, de ser necesario, mover el timón para continuar el viaje en otra dirección. Hay veces en que ese viaje exige que tomemos decisiones difíciles que nos llevan por caminos separados”.

Nivea se suma a campaña de discriminación contra la comunidad LGBT+

De acuerdo con Murray, las tensiones entre ambas compañías habían ido en aumento durante los últimos años, por lo que después de “una reflexión profunda y un debate sobre nuestras ambiciones creativas”, decidieron al fin cortar relaciones.

No obstante, luego de reconocer que Nivea representa el 1% de los ingresos globales de su agencia, Murray no descartó la idea de colaborar con dicha organización en un futuro cercano: “Tenemos confianza en que habremos de recuperarnos en 2020”.

Te puede interesar: Conoce el significado de las siglas LGBTTT+

Nivea se suma a campaña de discriminación contra la comunidad LGBT+

Por su parte, Beiersdorf informó durante una entrevista con Campaign US, organización dedicada a la excelencia en la industria de las comunicaciones, que se se abstendría de hacer comentarios sobre “especulaciones no corroboradas”, sin embargo, reconoció que los alegatos no reflejan los valores de la compañía.

“Queremos manifestar nuestra inquietud por los alegatos, ya que no reflejan los valores de Beiersdorf, de Nivea ni de nuestros empleados en todo el mundo”, por lo que agregó que “este es el momento indicado para renovar la administración de la marca y nuestra labor creativa”.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.