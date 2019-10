Niños veganos crecen con desnutrición, revela la UNAM foto cortesía telemundo

En la actualidad la sociedad ha empezado por optar una dieta vegana como un nuevo estilo de vida, sin embargo, una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que los niños con este tipo de dieta sufren desnutrición.

De acuerdo con María Salud Rubio Lozano, investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, encontró que a diferencia de los niños que sí comen carne durante su desarrollo, los niños veganos crecen con desnutrición.

Según el documento apoyado en una investigación de The American Journal of Clinical Nutrition, la científica sugiere que los niños necesitan consumir ciertos alimentos de origen animal como pescado, huevo, leche y sus derivados para no sufrir desnutrición.

¨Cuando se eliminan los productos de origen animal y no se logra una combinación concreta de vegetales, vitaminas y minerales, se pierden nutrientes fundamentales como las vitaminas B6 y B12, el ácido pantoténico, la niacina, el fósforo, el potasio, el sodio, el zinc y el hierro¨, dijo Rubio.

Además es importante que coman otros alimentos como el pollo, ternera, soya, trigo espelta, res, cerdo, cordero y quinoa, pues estos alimentos tienen los aminoácidos básicos para prevenir la desnutrición.

La investigadora recalcó que mayoría de los alimentos que tienen proteína de origen vegetal no tienen los nutrientes fundamentales producir las hormonas, enzimas y otras sustancias que mantienen activo al ser humano, así como para reparar y construir tejidos.

De esta manera se recomienda combinar alimentos de origen vegetal y animal en la dieta diaria. Los adultos deben ingerir en promedio 0.8 gramos de proteínas por kilogramo, dijo la experta.

