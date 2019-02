Niño "resucita" tras sufrir muerte cerebral; sorprende su confesión sobre Dios

Los médicos y familiares no se explican cómo sucedió. Un niño menor de 13 años, falleció y resucitó luego de haber sufrido un brutal accidente en el que se le diagnosticaron siete fracturas en el cráneo y un trauma cerebral severo.

El accidente tuvo lugar el Alabama, Estados Unidos, en marzo de 2018. El pequeño, identificado con el nombre de Trenton Mckinley, se encontraba jugando en un remolque de carga, pero este se volcó y cayó sobre su cabeza.

Los médicos notificaron a los padres que en caso de sobrevivir, el daño cerebral sería tan grave que quedaría en estado vegetativo. Además, les informaron que sus órganos eran compatibles con los de otros cinco pequeños que necesitaban de un trasplante.

Después de las fatídicas predicciones, los padres de Trenton accedieron a realizar el trasplante, así que la madre firmó los documentos de donación.

“Dijimos que sí, así que mantuvieron vivo a Trenton solo para limpiar sus órganos”

Fue entonces que un día antes de que fuera desconectado y le hicieran la última prueba de ondas cerebrales, el pequeño mostró indicios de conciencia:

“Sus signos vitales se dispararon, por lo que cancelaron la prueba”

Eventualmente comenzó a respirar sin ayuda de las máquinas y despertó de la muerte cerebral. Más tarde, abrió los ojos y recuperó sus funciones vitales básicas, pero no recordaba nada del incidente.

“Me golpeé y el remolque cayó en mi cabeza. Después de eso, no recuerdo nada”

No obstante, eso no fue todo lo que dijo, pues sorprendió a los médicos y a sus padres después de hacer una increíble confesión sobre Dios:

“Yo estaba caminando en un campo abierto. No hay otra explicación más allá de Dios. No hay otra manera, hasta los médicos me lo dijeron”