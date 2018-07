Ni Cougar’s, ni Milf’s, somos Whip’s

Si tenemos más de 40 años y estamos solteras (nunca casadas, divorciadas o viudas), son muy usados para nosotras términos muy ofensivos, en especial si decidimos volver a empezar y resulta que es con alguien más joven que nosotras.

En un principio se popularizó el término “Cougar”, que es en inglés una expresión muy coloquial y su significado es “puma”. Entre las famosas “cougars” conocimos a Demi Moore que al casarse con Ashton Kutcher, mucho más joven que ella, se le catalogó de cougar y se convirtió toda su relación sentimental en un suceso inusitado.

Años más tarde el término cougar cambio por uno muy despectivo y soez, “Milf”, que al principio su significado era “Moro Islamic Liberation Front”, pero que años más tarde en 1999 se popularizó por la película American Pie, ya que si recuerdan la mamá de Stifler tiene una relación con Finch, un compañero de estudios de su hijo. Y es en la época de American Pie, cuando el término Milf se vuelve famoso, para decir “Mother I like to fuck”.

El personaje de “la mamá de Stifler” es muy parecido al de “Mrs. Robinson” en “El graduado”, película de 1967 protagonizada por Dustin Hoffman, aunque en la época de esta famosa cinta, no le pusieron etiquetas de este tipo a la señora Robinson.

La connotación de “Milf” es negativa, despectiva y ruda, tratando a una mujer adulta que quiere enamorarse, tener relaciones sexuales, salir y divertirse, como si fuese “una mujer urgida”.

Hoy el término para mujeres que tenemos más de 40 años y que somos exitosas, activas, profesionistas a la vez que deportistas y nos gusta estar a la moda y cuidarnos es “Whip”, que sus siglas son “Woman who is hot, intelligent and in her prime”, que significa en español “Mujer ardiente, inteligente y en su mejor momento”, el término perfecto creado para nosotras.