New York Fashion Week: Sofía Jirau superó los retos del síndrome Down

Sofía Jirau, una joven puertorriqueña de 22 años atrapó las miradas en la New York Fashion Week 2020, cumpliendo su sueño y rompiendo todos los estereotipos y retos que conlleva a participar en este súper evento y más con síndrome Down.

New York Fashion Week: Sofía Jirau superó los retos del síndrome Down

La modelo también empresaria y dueña de la compañía llamada Alavett, participó en el desfile de la diseñadora boricua Marissa Santiago, venciendo la barrera tan fuerte que impone a modelos puertorriqueñas que aspiran a participar en este evento de moda tan prestigioso.

Además, también superó los retos que impone el síndrome Down y cumplió su gran sueño de modelar en la Semana de la Moda de Nueva York.

¡Hola, New York! Llegué a cumplir mi sueño. �� Escribió la joven en su cuenta de instagram con una foto a su llegada a New York.

Síndrome Down

Jirau ha sin duda el día d eayer demostró que para los sueños no hay límites, pues con Síndrome down, conquistó a todos en el desfile en la prestigiosa pasarela de la New York Fashion Week 2020.

El publico presente en el The Society Fashion Week, fue testigo del dominio y gran proyección de la modelo puertorriqueña, quien cautivó con su gran carisma a más de un experto de la industria.

Gran esfuerzo

Para poder particpar en esta gran pasarela, Sofía tuvo que prepararse para su gran debut con un fuerte entrenamiento en el gimnasio, clases de dicción y de pasarela para perfeccionar sus destrezas y dominio.

Ante una entrevista con El Vocero, indicó que sespués de su gran momento en la Fashion Week, la modelo pone sus ojos en las grandes pasares del continen europeo, en las pasarelas más importantes del mundo en la industria de la moda.

