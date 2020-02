New York Fashion Week: El deslumbrante outfit de Gloria Trevi. (Foto cortesía Infobae)

La famosa cantante Gloria Trevi deslumbró con su impactante outfit en la New York Fashion Week, mismo que la acompañó en este especial evento, en donde platicó el detrás de su vestimenta y el cómo se sintió en este inigualable evento que da cita a los mejores diseñadores de la industria de la moda, y por ende a las modelos.

Outfit Gloria Trevia en la New York Fashion Week

Es por ello que aquí te platicaremos cuáles fueron los artistas del hilo que hicieron el outfit que portó en esta tan esperada pasarela, que como comentamos, es el camino por donde pasan las mejores obras de los diseñadores.

Así es en esta gran aparición de Gloria Trevi, en donde parecía una diosa, cosa que siempre ha hecho, pero en esta ocasión con su vestimenta, hicieron el juego perfecto para deslumbrara, puesto que su el color de dorado de su outfit con los detalles florales y de pedrería, estuvo a cargo de los diseñadores David y Phillipe Blond, fueron los encargados de esta creación.

Tras esta gran creación, Gloria Trevi explicó su agradecimiento y su punto de vista sobre las personas que dieron vida a esta vestimenta que llevó a la pasarela de la Fashion Week Nueva York: “Son súper, súper lindos. Ellos hicieron un diseño especialmente para mí. por toda esa onda que traigo de Diosa de la Noches, y ellos también estaban en una onda súper angelical, súper espiritual, así que todo se compenetró padrísimo”, explicó a Reforma.

New York Fashion Week: El deslumbrante outfit de Gloria Trevi. (Foto cortesía People en Espanol)

Cómo se sintió Gloria Trevi

Por otro lado también reveló cómo fue que se sintió: “A la hora de que iba caminando, primero entré así que como: ¿qué onda?, soy de las más chaparritas de todas las modelos que hay aquí, pero cuando la gente me empezó a aplaudir y a reconocer, sobre todo los hispanos que estaban en el evento, obviamente que me empecé a sentir súper querida. Sobre todo sentí eso, me sentí querida en la pasarela”, infobae.

