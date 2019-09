New York Fashion Week 2019 ¿Sabes qué es?

Para ti que esperas con ansías todos los acontecimientos que rodean el mundo de la moda te tenemos preparada toda la información de las Semana de la Moda de Nueva York (New York Fashion Week 2019) que tendrán lugar del 5 al 12 de septiembre de 2019 y por supuesto te platicamos un poco sobre la historia de las mismas en el mundo.

Primavera-Verano 2020

Nueva edición de la Semana de la Moda de Nueva York para la próxima temporada Primavera-Verano. La “New York Fashion Week” (NYFW) marca el inicio del circuito de pasarelas internacional, presentando las últimas las novedades.

Historia de la Semana de la Moda

La primera Semana de la Moda se celebró en Nueva York en el año 1943, con el objetivo de desviar la atención que acaparaba la moda francesa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los expertos de la moda no podían viajar a París a ver los desfiles.

¿Quién la inició?

La publicista de la moda Eleanor Lambert era la organizadora de un evento llamado Semana Editorial, donde diseñadores americanos, que anteriormente le habían rechazado sus creaciones, mostraban sus colecciones a periodistas de la moda.

Todo un éxito

Los compradores no podían asistir al show; sólo tenían la opción de visitar directamente a los diseñadores y ver sus muestras. El evento fue un éxito, y revistas de la moda como Vogue empezaron a mostrar más diseños americanos y minimizaron los franceses.

Al terminar la guerra

Sin embargo, después de la guerra, la gente regresó a París y otras capitales de la moda como Londres y Milán para los nuevos eventos que fueron creados.

En ese momento, estas ciudades controlaban el calendario de la moda. Esto significaba menos viajes: de Nueva York hacia Londres, Milán y París en solo un mes. Para los compradores extranjeros, la conveniencia de estos arreglos le ha dado mayor importancia a la moda por la proximidad que hay entre estas tres ciudades.

Diseñadores

Entre los expertos en moda que presentarán sus mejores diseños para Primavera-Verano podremos encontrar a los siguientes:

3.1 Phillip Lim, 3ZM x Lu Yang, Afffair, Alice + Olivia by Stacey Bendet, Aliétte , All Things Mochi, Anna Sui, Area, Badgley Mischka, Bailey by Fu Wenjie, Barragán, Batsheva, Bevza, Bibhu Mohapatra, Blancore, Brandon Maxwell, Carlos Campos , Cashmere Song, Chiara Boni, Anta Kids, Lily, Xu Zhi, Chocheng, Christian Cowan, Christian Siriano, Christopher John Rogers, Chromat, Claudia Li, Concept Korea, Cong Tri, Congo Fashion Week, Cynthia Rowley, Damowang, Dennis Basso, Devenus New York, Dirty Pineapple, Edgii, Elie Tahari, Global Fashion Collective, Helmut Lang, Icy Presents: Dynasty, I love pretty y Indonesian Diversity, entre muchos más.