Netflix: Las mejores películas de amor para un fin de semana romántico

Películas de amor, las favoritas de muchas mujeres y tal vez de algunos hombres y es algo que Netflix lo sabe perfectamente bien y por ello en su plataforma digital tiene un gran catálogo con las mejor películas de amor para que todo el público pase un fin de semana romántico.

Y es que Netflix cada vez extiende más su catálago cinematográfico de historias que van llenas de mucho amor y que podrán ser vistas en pareja como plan ideal.

Algunas de estas películas reflejan el amor visto desde matices como el romanticismo, la comedia, la tragedia, la fidelidad o incluso la infidelidad, pero son perspectivas que seguramente ayudarán el normal desenvolvimiento de tu pareja, gracias a Netflix.

Conoce este top de películas de amor, querrás reservar los días en que las verás con tu pareja, pero si estás soltera, no hay problema, puedes verla entre amigos y sola.

Netflix, Las mejores películas de amor

The Kissing Booh

The Best Of Me

Safe Haven

When We First Met

Beastly

Romeo & Juliet

6 years

Like Crazy

Kiss & Cry

I Am Not An Easy Man

The Age of Adaline

Stuck in Love

Love Rosie.