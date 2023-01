¿Necesito una histerectomía? Tania Rincón advierte sobre los cólicos menstruales

En entrevista con Yordi Rosado, Tania Rincón dio a conocer que le habían retirado la matriz, situación que fue muy complicada y dolorosa. No obstante, alerto a las mujeres para que estén pendientes de los fuertes cólicos que presentan durante la menstruación para hacerse revisar.

En La Verdad Noticias te compartimos cuáles fueron las señales que le indicaron a la conductora qué algo estaba mal con su salud, y qué puede ayudarte a estar alerta de tu salud.

¿Cuándo un dolor menstrual es peligroso?

La mayoría de los analgésicos deberían aliviar las molestias menstruales, pero si el dolor no responde a los medicamentos, podría ser un síntoma de algo más grave.

También es preocupante el dolor que se propaga a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, si el dolor es más agudo al inicio o se irradia hacia la espalda o la pierna, es hora de hablar con tu médico.

Las causas subyacentes comunes de los dolor menstruales extremos son el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, los fibromas uterinos, la enfermedad inflamatoria pélvica, la estenosis cervical y la adenomiosis.

También puedes experimentar un empeoramiento de los dolores menstruales si recientemente te colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) para el control de la natalidad.

¿Por qué Tania Rincón se quitó la matriz?

Tania Rincón relató que luego de tener a su segunda hija, le preocupó que su periodo menstrual no se le quitara por lo que acudió al médico para revisarse.

Fue en ese momento que se enteró de que tenía un mioma de tamaño considerable y que pegaba con su pared abdominal, provocando molestias y ciclos menstruales muy doloroso.

Por lo que la solución fue hacerse una histerectomía, decisión que fue muy complicada para ella. Esto porque aunque aunque tiene dos hijos y no pensaba tener un tercero, la irreversible decisión de no poder tener más la abrumo. No obstante, hoy goza de una mejor salud y eso la ayuda a disfrutar más de su familia y profesión.

