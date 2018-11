¿Necesitas a un hombre para ser feliz? ¡El zodiaco te lo dice!

Las mujeres que no necesitan de un hombre y se sienten plenas aún sin compañía, suelen ser más seguras de sí mismas, además de que no le temen a la soltería, por el contrario, la disfrutan.

Según la Astrología, estos son los signos cuya felicidad no depende de que un hombre esté o no en sus vidas.

Aries

Las chicas de Aries son las que más disfrutan de su soltería, pues no necesitan de un hombre para ser felices. Según el zodiaco estas nunca se estancan y no se adaptan al ritmo de los demás, menos de un hombre. De hecho son ellos quienes se adaptan a ella.

Tauro

Tauro sabe muy bien lo que quiere y no duda al momento de ir por ello. Este signo se caracteriza por la ambición, y es que lo quiere todo: dinero, belleza, éxito profesional, reconocimiento y por supuesto que amor, pero este último realmente no encabeza su lista de prioridades. Así que con o sin pareja ellas son felices.

Leo

Si hay alguien que no necesita de los otros para iluminar su propia vida es Leo, pues pareciera que no hay signo con más amor propio. Claro, les gusta sentirse amadas y deseadas, pero no sacrificarían su libertad por ello; no toleran a una pareja controladora y celosa.

Acuario

Difícil de conquistar y muy selectiva, así es Acuario. Si bien son muy sociables y les llueven los pretendientes, ellas prefieren estar solas ya que disfrutan de las relaciones sin compromiso. Sus metas y sueños van primero, así que no hay hombre que se logre interponer en su camino hacia el éxito.

Piscis

Aunque disfrutan mucho del tiempo en pareja, también disfrutan su soltería. Les encanta la introspección y el autoconocimiento. Si bien a veces podrías creer que se siente sola, no es fácil conquistar pues Piscis se siente más cómoda por su cuenta.