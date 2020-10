¿Nativos digitales están perdiendo su COEFICIENTE intelectual por las pantallas?

Los nativos digitales pasan demasiado tiempo frente a las pantallas. Foto: smartcitylab.com

Seguro has escuchado el término ‘nativos digitales’, pero sabías que ¿esta generación de niños tiene un coeficiente intelectual más bajo que sus padres?, La Verdad Noticias te revela lo que dice un reconocido experto sobre ello:¿son las pantallas la causa?

El neurocientífico Michel Desmurget, quien, además de escribir el libro ‘La fábrica de cretinos digitales’ es director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud de Francia, reveló para la BBC Mundo que tiene información que lo respalda que incluso ha pasado por la Universidad de California y Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos centros de investigación reconocidos.

Entre menos tiempo pasen los niños frente a las pantallas es mucho mejor. Foto: byzness.elperiodico.com

Michel Desmurget, reveló que el intelecto de cada generación se mide con una prueba estándar que continuamente está en revisión, y que cuando los efectos son positivos y hay un incremento se le conoce como 'efecto Flynn'; sin embargo, en varios países del mundo este va en reversa, pues la llamada generación de los "nativos digitales" es la primera en presentar menor coeficiente intelectual menos al de sus progenitores.

¿Por qué ha decaído el coeficiente intelectual?

Aunque, existen muchos factores como la contaminación, el experto indicó que incluso exponer a los niños a las pantallas puede reducir el desarrollo cognitivo y el coeficiente intelectual, además de que afectan la memoria, cultura, concentración y el lenguaje, según los siguientes factores:

Disminución en la calidad y cantidad de interacciones intrafamiliares

Disminución del tiempo dedicado a tareas, música, artes, lecturas, entre otras

Interrupción del sueño

Sobreestimulación de la atención

Subestimulación intelectual

Un estilo de vida sedentario excesivo

Michel Desmurget, asegura que el daño en el sistema neurológico por la exposición a las pantallas sucede porque el cerebro es un órgano estable que requiere de la experiencia, ya que estas son las que cambian su funcionamiento y estructura, de ahí que pasar mucho tiempo frente a ellas con fines lúdicos impide su maduración funcional y anatómica, particularmente en las redes que se vinculan con la atención y el lenguaje.

El experto, no condena el uso de las pantallas, pero recalca que el cerebro es cómo una plastilina, al comienzo es húmedo y fácil de moldear; sin embargo, con el paso del tiempo va perdiendo esa cualidad, y cada vez es más complicado de que se esculpa.

También aseguró que, la tecnología digital tiene beneficios si se usa en un proyecto educativo con estructura, pero hacerlo para actividades recreativas que no tienen un valor agregado no es recomendable.

Michel Desmurget, advirtió en orden de importancia sobre el uso excesivo de la televisión para ver series, películas y otros materiales audiovisuales, jugar videojuegos de acción y violencia, además del uso de las redes sociales.

Además, enfatizó que los niños actuales pasan casi 3 horas al día cuando apenas tienen 5 años, cuando tienen 8 años 5 horas, mientras que en la adolescencia pueden pasar hasta 7 horas frente a una pantalla, lo cual indicó que antes de los 18 años podrían acumular hasta 30 años escolares delante de estas, algo así como 16 años con trabajo de jornada completa.

Ante esto, el experto recomendó que los niños menores a 6 años de edad no deben ser expuestos a las pantallas, aunque también indicó que eso no significa que en alguna ocasión no puedan ver junto a sus padres dibujos animados.

Los nativos digitales están afectando su desarrollo intelectual porque pasan demasiado tiempo frente a las pantallas. Foto: es.wikipedia.org

Los niños con más de 6 años de edad, si mantienen las horas de sueño y hay contenidos adaptados para ellos, deberían estar frente a las pantallas de media hora a una hora por día, cuidando que no exista nada en estos que sea negativo.

También, agregó que los niños no deben ser expuestos a las pantallas antes de ir a la escuela, tampoco antes de dormir o cuando combinan con más personas, evitando por completo que los infantes tengan en sus habitaciones estos dispositivos.

Finalmente, Desmurget, advirtió que muchas veces el mayor reto no es para los nativos digitales, sino para sus padres quienes continuamente están enlazados a sus consolas de juego y dispositivos inteligentes.

