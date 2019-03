Nacen gemelos semiidénticos de dos espermatozoides que fecundan un óvulo.

Un caso superextraño se llevo acabo por el nacimiento de dos gemelos semiidénticos de género distinto que según científicos australianos se desarrollaron en un solo óvulo a partir de dos espermatozoides de un mismo padre.

Científicos han descrito un caso extremadamente raro de nacimiento de dos gemelos semiidénticos a partir de dos espermatozoides que fecundaron un óvulo.

Esta caso es el segundo que se ha documentado de gemelos que heredaron de la madre genes al 100 % idénticos, mientras que cada uno recibió del progenitor una parte de ADN diferente.

Según el artículo publicado este jueves en The New England Journal of Medicine, los genetistas califican esta situación genotípica de 'quimerismo', donde la división cigótica termina en una distribución de genes desordenada.

Este caso se trata de dos gemelos nacidos en Brisbane en 2014, fisiológicamente un chico y una chica, que también tienen una variedad de células que llevan los pares de cromosomas XX o XY, por lo que son igual de 'quiméricos', en el lenguaje genetista.

La peculiaridad de este caso es que su insólita condición entre gemelos idénticos (monocigóticos, que siempre tienen un mismo sexo) y mellizos (dicigóticos) era conocida por los médicos desde una etapa bastante temprana del embarazo. Los especialistas tienen un nombre para esta singularidad, 'sesquicigóticos', pero hasta ahora nunca había podido ser observada en esa fase del desarrollo.

El autor principal del artículo científico, el genetista Michael Gabbett, agregó que el óvulo fertilizado parece haber dividido por igual los tres juegos de cromosomas en grupos de células que luego se dividieron en dos, creando así a los gemelos. Los científicos han reconstruido el caso a nivel molecular y no descartan que en el futuro puedan producirse más casos excepcionales como este.