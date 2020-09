NYFW Otoño 2020, lo que debes saber. ¡No te la pierdas!

La Semana de la Moda de Nueva York tendrá breves cambios a causa de la pandemia. Foto: yimg

El NYFW Otoño 2020 viene en camino y el verano está por terminar, la situación actual ha hecho que los eventos cambien y esta no es la excepción por eso aquí te decimos qué es lo que pasará con este magno evento. Las reuniones de gran magnitud como el Fashion Week de Nueva York, tendrá algunas restricciones y las dudas que tengas, aquí te las podemos decir.

El formato cambiará sin duda, pero con esta información, no te perderás ninguno de los desfiles que estarán en esta Semana de la Moda de Nueva York.

No se cancela la NYFW

La Semana de la Moda llegó para quedarse, con algunas restricciones obviamente. No hay duda de que será diferente este año, ya que es importante garantizar entornos seguros para el bienestar de los demás. Hasta ahora está programada del 13 al 17 de septiembre de 2020, NYFW se llevará a cabo de acuerdo con las pautas del estado de Nueva York.

La Semana de la moda de Nueva York, tendrá unos cambios por la pandemia. Foto: rollingstone

¿Cómo será este año?

La Semana de la Moda de Nueva York incluirá eventos tanto virtuales como en vivo, con shows y presentaciones en persona en varios espacios. Según el comunicado de prensa emitido por el gobernador Cuomo, NYFW Otoño 2020 contará con programación en vivo y virtual en estricto cumplimiento de las pautas de salud y seguridad del estado de Nueva York, incluidos eventos al aire libre con un límite de 50 personas y eventos en interiores al 50 por ciento de su capacidad y sin espectadores.

También declaró que la ciudad de Nueva York es la capital mundial de la moda y la Semana de la Moda de Nueva York celebra el ingenio de esta ciudad y nuestro incomparable talento creativo. Cuando COVID-19 golpeó Nueva York, muchos de nuestros preciados eventos se vieron obligados a cancelar o posponer. La pandemia está lejos de terminar, pero estamos orgullosos de apoyar al organizador del evento IMG para que avance con NYFW, en cumplimiento de las estrictas pautas estatales de salud pública.

La Semana de la Moda no se cancelará. Foto: scstylecaster

Ellos representarán durante NYFW Otoño 2020

Siguiendo el protocolo de reapertura obligatorio para New York Forward Phase 4, NYFW contará con ADEAM, Aknvas, Badgley Mischka, Bibhu Mohapatra, Bronx y Banco, C + plus Series, Chloe Gosselin, Chocheng, Christian Cowan, Cinq a Sept, Claudia Li, Christian Siriano , Concept Korea, Faith Connexion, Frere, Jason Wu, Jonathan Simkhai, Kim Shui, Lavie By CK, Libertine, Marina Moscone, Maxhosa Africa, Monse, Nicole Miller, Oqliq, PH5, Política privada, Proenza Schouler, Raisavanessa, Rebecca Minkoff, RVNG Couture, Studio One Eighty Nine, Tadashi Shoji, Tanya Taylor, Tiffany Brown Designs, Veronica Beard, Victor Glemaud y Vivienne Hu, así como otros diseñadores.

No habrá espectadores en ningún evento bajo techo afiliado a NYFW; y un número limitado de eventos privados realizados al aire libre en la azotea de Spring Place se adherirá a las pautas de capacidad reducida de no más de 50 personas.