NEUROPATÍA: ¿En qué consiste esta enfermedad y cuál tratamiento es mejor?

Imagine experimentar ardor, hormigueo y entumecimiento en las piernas todos los días, empeorando con el tiempo, y sus médicos no pueden encontrar una razón para ello, esto es lo que necesitas saber sobre la Neuropatía.

La neuropatía es una condición de causa desconocida que daña múltiples nervios; los nervios más afectados suelen ser los que proporcionan sensación en piernas y pies. A continuación La Verdad Noticias te informa sobre esta condición.

¿Qué causa la neuropatía?

La neuropatía es esa situación de millones de personas que padecen polineuropatía sensorial idiopática. El término "idiopático" significa que no se puede identificar ninguna causa; "Sensorial" se refiere al tipo de nervio, en este caso los que transportan señales nerviosas como el dolor o la temperatura; "Poli" significa "muchos" y "neuropatía" significa enfermedad nerviosa.

A veces se utilizan otros términos, como neuropatía criptogénica o polineuropatía crónica de causa indeterminada. Para algunas personas, la neuropatía se debe a diabetes, abuso de alcohol, medicamentos u otras afecciones. Pero en casi la mitad de todos los casos, la polineuropatía sensorial es idiopática.

Independientemente del nombre que se use, la afección es frustrante, molesta y, a veces, debilitante. Y sin una causa identificable y reversible, no hay cura. Si bien se recetan comúnmente varios medicamentos, no está claro cuál es el más efectivo o el más seguro.

Tratamientos para la neuropatía

Los investigadores que publican en JAMA Neurology describen los resultados de un ensayo único en el que 402 personas con polineuropatía sensorial idiopática fueron asignadas al azar a uno de cuatro medicamentos: duloxetina, mexiletina, nortriptilina o pregabalina.

Después de 12 semanas, cada persona calificó sus síntomas de neuropatía en una escala del 1 al 10, anotó los efectos secundarios e informó si había dejado de tomar el medicamento debido a los efectos secundarios, el costo o alguna otra razón.

Aunque la prueba es importante y muy necesaria, los resultados fueron decepcionantes. Ningún medicamento fue un claro ganador o altamente efectivo.

El tratamiento más eficaz fue la nortriptilina. De los sujetos del estudio que tomaron este medicamento, el 25% informó que su malestar mejoró en al menos un 50%. El tratamiento menos eficaz fue la pregabalina: solo el 15% de los sujetos del estudio informaron de mucha mejoría.

Las comparaciones directas de tratamientos para la polineuropatía sensorial idiopática, que muchos simplemente llaman neuropatía, son muy necesarias, por lo que este ensayo es importante. Sin embargo, el mensaje más importante de esta investigación es que muchos tratamientos actuales no son muy buenos.

En general, la nortriptilina y la duloxetina parecieron superar a los otros fármacos en este ensayo, por lo que serían buenas opciones para comenzar en lugar de pregabalina y mexiletina. Quizás ya tengamos mejores tratamientos que no formaron parte de este ensayo. Necesitaremos una investigación comparativa adicional para estar seguros.

