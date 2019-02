Mutilación genital femenina: qué es y en qué países se practica

Cada 6 de febrero se celebra el Día de la Tolerancia Cero de la Mutilación Genital Femenina (MGF), también conocida como ablación genital, gracias al llamado de la ONU por acabar con esta práctica.

1 de cada 20 niñas y mujeres han sufrido alguna forma de MGF, según cifras de la ONU, lo que significa que en la actualidad aproximadamente 200 millones de mujeres han sido sometidas a algún tipo de corte, cambio o eliminación de la parte externa de sus genitales.

En su mayoría, esta práctica se realiza en la infancia, pero algunos casos se dan incluso cuando son bebés o durante la adolescencia. Provoca graves problemas de salud física y mental, que con frecuencia afectan a las víctimas de por vida.

"Me sometieron a la MGF cuando tenía 11 años. Mi abuela me dijo que la MGF es un requisito para toda niña, que nos hace puras", Bishara Sheikh Hamo, comunidad Borana en el condado de Isiolo, Kenia.

La MGF o ablación involucra cortar, lesionar o eliminar parcial o totalmente los tejidos de los órganos genitales de la mujer.

El procedimiento involucra cortar, lesionar o eliminar parcial o totalmente los tejidos de los órganos genitales de la mujer, con frecuencia implica la extirpación de los labios vaginales. La Organización Mundial de la Salud la describe como "cualquier procedimiento que lastima los órganos genitales femeninos por razones que no son médicas".

La mutilación genital femenina no aporta ningún beneficio a la salud, es angustiante, contra la voluntad de quien se le practica y perjudica las relaciones de pareja de las mujeres y cómo se sienten y perciben a sí mismas.

"Te conviertes en un cubo de hielo. No sientes; no amas, no tienes deseo", Omnia Ibrahim, bloguera y cineasta egipcia.

"Me enseñaron que un cuerpo significa sexualidad y que la sexualidad es un pecado. Para mi mente, mi cuerpo se había convertido en una maldición. Lucho con mis pensamientos sobre mi orientación sexual. ¿Cómo sabría? Siempre solía preguntarme: ¿Odio la sexualidad porque me enseñaron a tenerle miedo al sexo o realmente es que no me importa?".

¿Cómo se vive el procedimiento?

"Me vendaron los ojos. Una mujer me amarró las manos por detrás. Me abrieron las piernas y me agarraron mis labios vaginales. Después de unos minutos, sentí un dolor agudo. Grité, grité, pero nadie pudo oírme. Di patadas para liberarme, pero me tenían agarrada por las piernas", Bishara Sheikh Hamo.

El día que intervinieron a Bishara, otras 4 niñas sufrieron el mismo destino. "Usaron la misma hojilla para cortar a todas las niñas".

Para la “recuperación”, se utiliza un calmante, remedio tradicional, hecho a base de hierbas. "Había un hoyo en el suelo y adentro había una hierba. Me amarraron las piernas como a una cabra y me frotaron con la hierba. Entonces, oí cuando dijeron: 'La siguiente niña' y trajeron a otra".

Los tipos de mutilación genital femenina

Tipos de mutilación genital femenina.

Clitoridectomía. Eliminación total o parcial del clítoris y la piel que lo rodea.

Escisión. Eliminación parcial o total del clítoris y de los labios menores o pliegues internos de la piel que rodean la vagina.

Infibulación. Corte o recolocación de los labios menores y mayores. Con frecuencia incluye el estrechamiento de la abertura vaginal.

Además de extremadamente dolorosa, conlleva un riesgo permanente de contraer infecciones. La abertura de la vagina queda con un orificio muy pequeño por el que debe pasar el flujo menstrual y la orina, de hecho, puede llegar a ser tan pequeño que se necesita cortar para el coito o cuando la mujer dará a luz, lo cual en su mayoría presenta complicación que afectan tanto a la madre como al bebé.

Tipo 4. Cubre procedimientos como la perforación, incisión, raspado y cauterización del clítoris o el área genital.

Argumentos

Los motivos para realizar esta práctica son diferentes y cada cultura presenta un argumento distinto, sin embargo, a quienes no se les realiza se les considera: insalubres, sucias y sin valor.

- Aceptación social

- Ideas erróneas sobre la higiene

- Forma de conservar la virginidad

- Para hacer que sea más fácil casar a la mujer

- Aumentar el placer sexual masculino.

- Rito de transición hacia la vida adulta

- Prerrequisito matrimonial.

Al no presentar ningún beneficio a la salud y practicarse en contra de la voluntad, profesionales médicos en todo el mundo la consideran una forma de violencia contra las mujeres y una violación a los derechos humanos. En el caso de las menores de edad, es un tipo de abuso infantil.

¿Dónde se practica?

Mapa hecho por la organización The Woman Stats Project, proyecto de la Universidad de Brigham Young, en Estados Unidos.

La ONU estima que aunque la MGF está concentrada en 30 países en África y el Medio Oriente, también se practica en algunos países de Asia y América Latina y en algunas comunidades de inmigrantes que viven en Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.

Muchas de las mujeres encuestadas a nivel mundial por Unicef y la OMS señalan que hablar sobre la MGF es un tabú en sus comunidades, así que en su mayoría las cifras de casos son sólo estimaciones.

Por otra parte, algunas mujeres deciden no hablar abiertamente del tema por miedo a las críticas de quienes no forman parte de esa cultura, además de que al ser una práctica ilegal en muchas partes del mundo, existe el miedo de que puedan abrirse procedimientos judiciales en contra de sus familiares o miembros de la comunidad.