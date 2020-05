Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo: conócelo en un recorrido virtual

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo en un recorrido virtual. Foto: México Desconocido

Realiza un recorrido virtual por el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, un sitio que te ayudará a aprender y comprender más sobre estos famosos pintores mexicanos que marcaron la historia del arte de México, ¡no te lo pierdas!

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Juan O'Gorman, fue el arquitecto encargado de diseñar la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo que ahora es museo, siendo una de las primeras edificaciones funcionalistas que se creó en Latinoamérica y su construcción tardó un año de 1931 a 1932.

Esta casa-estudio fue habitada por los dos de pintores Diego Rivera y Frida Kahlo en el año de 193, ya que se encontraron en Estados Unidos por tres años.

Si eres un seguidor de Frida Kahlo, te encantará saber que fue en esa casa-estudio que pintó algunas de sus obras más famosas como El difunto Dimas, Lo que el agua me dio y El ojo avizor, aunque no fue ese su hogar final, ya que regresó a la Casa Azul situada en Coyoacán en 1941, pues su padre Guillermo Kahlo había fallecido, y la habitó hasta finalmente murió el 14 de julio de 1954, así que no piedas la oportunidad de conocerla en un recorrido virtual.

Respecto a Diego Rivera, falleció en la casa-estudio el 24 de noviembre de 1957 y en ella creó varias de sus grandes obras y conservó colecciones como Judas y Calaveras.

Luego de la muerte del pintor mexicano el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), decidió tomar el inmueble para difusión de las Bellas Artes en México; por lo que, ahora es uno de los museos más famosos de México y el cual puedes recorrer en un recorrido virtual que te encantará.

TE PUEDE INTERESAR: Día Internacional de los Museos: conoce los más famosos en un recorrido virtual

Recorrido virtual del Museo Casa Estudio

Realiza un recorrido virtual 360° de la casa-estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, solo da clic aquí, podrás ver el contenido desde navegadores como Opera, iPad/iPhone, Chrome, Firefox y Safari, ¡te encantará!, las imágenes son de gran calidad y podrás ver objetos personales de la pareja de pintores más famosa de México.

Recorrido virtual del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Foto: canva.com

Con información de INBA y canva.com