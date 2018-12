Mujeres que rompen estereotipos

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Festival de Jazz en playa Mamitas reuniendo a lo largo de tres días un total cincuenta mil personas y teniendo como exponentes a grandes artistas entre los que destacaon cinco cantantes mujeres.

Hay algunas peculiaridades en este grupo que me parece interesante platicarles, como por ejemplo que ninguna de ellas es soprano (tipo de voz femenina más aguda), sino que escuchamos mezzosopranos y contraltos (tipo de voz femenina media y grave respectivamente); lo que nos enseña que no solamente las que cantan muy agudo son las que cantan bien.

Cartel jazz

Otra característica importante es que ninguna tenía el cuerpo de modelo que se supone deben tener las "artistas". Cada una es bella de distinta forma y vinieron a compartir su talento sin ser necesario enseñar su cuerpo o mantener la imagen que vemos como indispensable en otros géneros musicales. Así que vimos mujeres maduras, talentosas y preparadas.

La primera en aparecer en el escenario fue la extraordinaria Lori Williams de 52 años, a quien tuve oportunidad de conocer personalmente y puedo decirles que además de tener una profunda voz y dar conferencias maestras por todo el mundo, es una hermosa persona.

Lori Williams cantando en el festival de jazz de la Riviera Maya

Sencilla, simpática, adorable, simplemente soy fan de esta mujer que demostró que la música jazz puede ser accesible para todos si te dejas llevar, haciendo cantar al público melodías complejas, y conectando con todos, acompañada del virtuoso Bob Baldwin quien tiene una trayectoria de 30 años y 25 discos en el mercado. Sin duda de mis favoritos.

Cerrando el primer día escuchamos a Bebel Gilberto de 52 años, tengo opiniones encontradas sobre su show. Ella es hija de la leyenda más importante del bossa, sin duda heredó el estilo y tiene conocimiento del género.

Bebel Gilberto cantando en el Festival de Jazz de la Riviera Maya

La cuestión es que tuvo problemas de afinación y hasta se equivocó de canción en una ocasión, parando a la banda y secuencia argumentando que se había confundido de rola y que volvería a empezar. Uff, creo que a ese nivel no deberían de pasar estas cosas, aun así disfruté su presentación y me gustó que no paró de moverse de un lado a otro del escenario.

El segundo día, la primera en la lista fue Cristina Morrison de al rededor de 40 años. Es una ecuatoriana que tiene participación como actriz en un par de películas y algo de trayectoria en la música indie. Traía muy buena banda, pero un repertorio que no impresionó mucho a los asistentes. Aunque reconozco su presencia en el escenario, escuché comentarios que decían que parecía un karaoke; y coincido con la idea ya que quedó debiendo en calidad a este festival.

Cristina Morrison cantando en el Festival de Jazz de la Riviera Maya

Sigue el turno de la más esperada, Norah Jones de 39 años. Qué emoción me dio ver su nombre cuando publicaron el cartel y fue impresionante la convocatoria de al rededor de veinte mil personas que congregó el sábado en la playa. Fue tanta la demanda que tuvo el concierto que los que llegaron al final no pudieron disfrutar de la música pues no pusieron torres de delay (bocinas extra) en la parte de atrás, así que se tuvieron que conformar con escuchar de lejos.

Les confieso que es una de mis cantantes favoritas por la naturalidad de su voz y su deliciosas melodías, pero también me decepcionó su actitud fría; no sólo porque no quiso asistir a la conferencia de prensa y no dejó grabar la primera canción de su show como los demás artistas, sino también pidió que nos alejáramos del soundcheck en el momento en el que se percató de nuestra presencia.

Luh Berumen y Norah Jones en el soundchek para el Festival de Jazz de la Riviera Maya.

Aún así disfruté cada canción y canté la mayoría, no cambiaría ese concierto por nada, valió la pena la espera para poder disfrutar de éxitos como "Come away with me", "I´ve got to see you again", "Sunrise", "Don´t know how" y grandes rolas de su último disco "Don´t be denied" y "Carrie on". Su voz exquisita combinada con los hermosos motivos en su piano y una super banda hicieron un cierre del segundo día espectacular. La seguiré disfrutando con todo y su actitud diva.

La última en el cartel del Riviera Maya Jazz Fest fue Lalah Hathaway de 49 años, quien nos mostró su impresionante voz con un repertorio de soul, R&B y un toquecito de jazz. Su presentación inició con una DJ que molestó a varios asistentes al poner canciones como "Suavemente" , "Carnaval" y "September"; aún así puso a bailar a la otra parte calentando a la gente para que la cantante se apareciera en el escenario acompañada de Batería, bajo, teclado, dos coristas y la polémica DJ.

Lalah Hathaway cantando en el festival de jazz de la Riviera Maya

Lalah es la más virtuosa del festival sin duda ya que además de tener una velocidad impresionante cuando fluye su voz por melodías, escalas y fills, es capaz de hacer polifonía; lo que quiere decir que puede cantar tres notas al mismo tiempo, cosa que sólo mostró una vez en su presentación, seguro que nos hubiera gustado que lo hiciera más.

Fue un gusto como cantante el poder disfrutar de voces y estilos tan variados, mucho aprendizaje que se quedará conmigo por siempre. Si se perdieron el festival, pueden ver el especial de "Al fin la Verdad" este sábado al medio día por @laverdadenlinea en Facebook, y así disfrutar de la música de los increíbles artistas que llenaron de júbilo Playa Mamitas este fin de semana.

Ahora ya sabes que hay diferentes tipos de voces y que si no llegas a esas notas agudas, no quiere decir que no puedas cantar, sino que tu voz tiene un registro más grave que puede ser de mezzosoprano o contralto. Y tampoco es importante tu aspecto mientras tengas pasión y te prepares. Así que no te desamines y busca el tono adecuando para que puedas cantar esa canción que te gusta; pero nunca dejes de cantar, ya que eso nos hace más felices, sanas y libera lo que está en nuestro interior. Para descubrir tips de canto sígueme en instragram, facebook y twitter como @luhberumen y así aprenderás a manejar mejor tu voz.