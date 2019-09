Mujeres que nunca encontrarán al amor de su vida, según el zodiaco

Casi todas soñamos con encontrar a nuestro ‘Príncipe Azul’, pero la realidad es que no todas estamos destinadas a encontrarlo, y no, no es que haya algo mal contigo, probablemente tu signo del zodiaco es el culpable de todas tus relaciones fallidas.

Así que ya lo sabes, si te encuentras en esta lista, es prácticamente seguro que seas de aquellas destinadas a alcanzar el éxito con el dinero, el trabajo y los amigos, pero no con el amor.

Aries

No cabe duda de que son divertidas, almas libres por naturaleza, fuertes, independientes y todas unas líderes, pero no están acostumbradas a que nadie les diga lo que tienen que hacer, así que no aceptan consejos ni ayuda. Aunque al comienzo es genial salir con ellas, con el tiempo sus acciones mandan el mensaje de que no te necesitan.

Tauro

Al igual que Piscis, las Tauro parecieran ser un sueño hecho realidad; son cariñosas, tranquilas y muy pacientes, pareciera que no rompen ni un plato, pero cuando se enojan… ahí comienzan los problemas. Son demasiado tercas y todo el tiempo quieren tener la razón.

Virgo

Si las chicas de Virgo están solteras es por su perfeccionismo en extremo. Podrán ser amables, sensibles y empáticas, pero dado que siempre quieren tener todo bajo control es muy complicado darles gusto y tener una relación con ellas. Además, ¿conoces a alguien le guste sentirse controlado? ¡No!

Escorpio

Eso de que los Escorpio tienen fuego en la sangre no es un juego. Si eres de aquellos a los que les gusta la pasión en la cama, ellas son las indicadas; si quieres una compañera que te escuche y te de consejos, adelante, pero si quieres a una chica fiel, no cuentes con ellas. Si existe una razón por la que aún siguen solteras es su infidelidad extrema.

Piscis

Las Piscis pintan para ser las novias perfectas, de esas que pareciera que nunca querrás dejar; son comprensivas, fieles, cariñosas, románticas y te tienen siempre en su mente, pero eventualmente te empalagan y cansan… En definitiva son demasiado demandantes.

