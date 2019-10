Mujeres que no toman alcohol pueden sufrir de demencia (ESTUDIO)

Si eres de aquellas que ‘no necesita’ alcohol para pasarla bien y se persigna cada vez que sus amigas se toman una michelada o alguna bebida alcohólica, lamentamos informarte que tu salud podría estar en riesgo, pues de acuerdo con investigaciones científicas recientes este comportamiento aparentemente ‘saludable’ podría ocasionar demencia.

Seamos claras, no estamos diciendo que el alcohol sea necesario para divertirse, ni que tomar hasta no poder más sea saludable, sin embargo, salir y tomarse unos tragos con las amigas no tiene nada de malo e incluso podría ser benéfico para la salud.

La demencia es una enfermedad neurodegenerativa que implica la pérdida o debilitamiento de las facultades mentales y afecta directamente la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y hasta el comportamiento.

Por lo general, aparece ya a una edad avanzada, sin embargo, hasta el día de hoy no tiene cura y de acuerdo con el especialista del Instituto Nacional de Geriatría, Adrián Martínez Ruiz, en México, de los 12 millones de adultos mayores que hay en el país, alrededor de 800 mil presentan algún tipo de demencia.

Por lo tanto, lo mejor es seguir un estilo de vida saludable para prevenir su aparición a mediano o largo plazo (según la edad que tengamos) y una forma de hacerlo es ‘tomarse dos como la gente’.

Ahora bien, hay que aclarar que nada en exceso es bueno y de hecho, el abuso del alcohol está asociado con varias enfermedades, entre ellas: cirrosis, enfermedades cardiovasculares, cáncer, anemia y pérdida de memoria.

Por lo tanto, beber alcohol de vez en cuando no tiene nada de malo, pero hacerlo frecuentemente y en exceso podría incluso aumentar el riesgo de demencia.

Recuerda que todo lo bueno o malo que hagas por tu cuerpo el día de hoy se verá reflejado en un futuro y lo mejor es llevar un estilo de vida saludable: seguir una dieta equilibrada, realizar algún deporte, practicar meditación e incluso salir con las amigas y tomarse unos tragos. ¡Salud!

